Ribery schiaffeggia giornalista. Bayern Monaco crisi (anche di nervi)

Ribery schiaffeggia un giornalista. Bayern Monaco crisi (anche di nervi)

Clima teso al Bayern Monaco dopo la sconfitta per 3-2 in Bundesliga contro il Borussia Dortmund capolista ora distante 7 punti. Secondo quanto riportato dalla 'Bild' a fine gara un deluso Franck Ribery avrebbe schiaffeggiato un giornalista francese dell'emittente 'beIN Sport', Patrick Guillou. Dalla ricostruzione risulta che il centrocampista ha avuto l'acceso confronto col reporter che ha un passato da calciatore professionista sul pulmann della squadra un'ora dopo l'incontro che relega i campioni di Germania al quinto posto. Guillou sarebbe stato colpito al viso tre volte e poi spinto.

Ribery schiaffeggia un giornalista. Salihamidzic (ds Bayern Monaco): "Organizzeremo incontro pacificatore"

L'incidente sarebbe stato confermato dallo stesso direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic. "Franck Ribery ci ha informato che ha avuto un alterco con il suo connazionale che conosce da diversi anni. Abbiamo concordato con Guillou sabato sera un incontro futuro per discutere su come risolvere il problema. Il signor Guillou ci ha fatto sapere che questo era anche nel suo interesse". Senza poterlo confermare, Bild presume che la rabbia del 35enne sia stata provocata dai commenti di Guillou durante la partita. La moglie di Ribery, Wahiba, aveva inviato su Instagram un messaggio per dire che Guillou era "stancante e inutile".