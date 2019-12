Rinnovo Leclerc, la Ferrari blinda il suo gioiello fino al 2024

Rinnovo Leclerc, avanti con il cavallino fino al 2024

Il campioncino Charles Leclerc continuerà a correre ancora a lungo per il cavallino rampante. Infatti la Ferrari ha esteso il contratto con il 22enne monegasco che sarà legato al team fino alla fine della stagione 2024. “La decisione e il desiderio di prolungare il contratto con Charles ci sono parsi sempre più naturali gara dopo gara, nell’ottica di assicurarci la collaborazione con il nostro pilota per le prossime cinque stagioni. Ciò a riprova dell’impegno della Scuderia e di Charles nel legare saldamente i propri nomi per il prossimo futuro".

Lo dichiara Mattia Binotto, team principal di Ferrari in una nota. "Charles - aggiunge - fa parte della nostra famiglia già dal 2016 e siamo più che orgogliosi dei frutti che stiamo raccogliendo dalla nostra Academy. Ci fa quindi un grande piacere poter annunciare che sarà con noi per molti anni a venire e siamo impazienti di scrivere con lui nuove pagine della storia del Cavallino Rampante”.