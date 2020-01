Roberta Vinci all'Australian Open... con Eurosport

Milano, 14 gennaio 2020 – Eurosport annuncia Roberta Vinci nuovo volto del tennis per l’Italia. Due volte campionessa dell’Australian Open nel doppio e finalista nel singolare dello US Open 2015, Roberta commenterà due quarti di finale, una semifinale e la finale del tabellone femminile. Inoltre, sarà Facebook Live da giovedì 30 gennaio a domenica 2 febbraio in occasione delle semifinali e delle finali dell’Australian Open.

L’Australian Open 2020 è una grande esclusiva di Eurosport per due settimane di slam da vivere in diretta sui canali di Discovery. Tutti i giorni LIVE da lunedì 20 gennaio l’order of play integrale a partire dalle 3:00: su Eurosport 1 i match di cartello, su Eurosport 2 una regia dedicata alle partite degli italiani, su Eurosport Player tutti i campi concomitanti fino a 16 feed in diretta, per non perdersi nemmeno uno scambio da Melbourne.

Roberta Vinci e la vincitrice di sette prove dello slam Justine Henin s’affiancano a un team di talent internazionali di altissimo livello, con analisi e interviste affidate a Barbara Schett e Mats Wilander nella consueta rubrica di Game, Schett and Mats e John McEnroe protagonista della rubrica The Commissioner oltre che del vodcast Tennis Legends insieme a Wilander e Boris Becker.

The Coach di Patrick Mouratoglou diventa invece un documentario di 30 minuti, disponibile on-demand su Eurosport Player, dietro le quinte della Mouratoglou Tennis Academy con gli allenamenti di Stefanos Tsitsipas, Serena Williams e Coco Gauff. A partire da Melbourne, il nuovo format New Kids On The Block andrà alla scoperta degli astri nascenti del tennis mondiale, mentre Entourage consentirà agli spettatori di vedere i grandi campioni del circuito attraverso gli occhi dei loro team.

Si rinnova la sfida al primato del tennis mondiale tra Djokovic e Nadal. Comincia quella che forse sarà l’ultima stagione di Roger Federer. La Next Gen, a partire da Tsitsipas “nuovo maestro”, prende la rincorsa verso i posti dei miti. Gli italiani - Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner - vogliono bissare un anno semplicemente straordinario. L’attesa è finita: Il grande spettacolo degli slam si svela a Melbourne e l’Australian Open è da sempre una grande esclusiva di Eurosport.

Tra Melbourne e Flushing Meadows passando per il Roland Garros, anche nel 2020 Eurosport trasmetterà oltre 1000 ore di tennis in esclusiva.

Eurosport è disponibile in tv sui canali 210 e 211 di Sky e DAZN.

Eurosport Player è disponibile anche su TIM VISION.