Roger Federer e Lindsay Vonn, tennis e sci vedono il crepuscolo degli dei

FEDERER SI ARRENDE A TSITSIPAS, PASSAGGIO DI CONSEGNE ALL'AUSTRALIAN OPEN

Negli ottavi di finale degli Australian Open, l'ex Re del tennis, Roger Federer, si e' arreso infatti di fronte all'emergente Stefanos Tsitsipas, che molti vedono come il futuro numero uno del circo internazionale della racchetta. Lo svizzero e' stato superato dal greco, seguitissimo da suoi fan in Oceania, per tre set a uno, col punteggio di 6-7 (13) 7-6 (7) 7-5 7-6 (7). Avanza invece l'attuale numero 2 della classifica Atp, ovvero lo spagnolo Rafa Nadal, che ha asfaltato il ceco Tomas Berdych, numero 57 del mondo, battendolo per 6-0 6-1 7-6 (4), in sole due ore e 5 minuti di gioco.

Ai quarti di finale Tsitsipas affrontera' lo spagnolo Bautista Agut, che ha avuto la meglio sul croato Marin Cilic in cinque set, con lo score di 6-7 (8) 6-3 6-2 4-6 6-4; mentre Nadal sfidera' Frances Tiafoe. Lo statunitense, numero 39 Atp, dopo aver fatto fuori il sudafricano Kevin Anderson, ha centrato un altro colpo a sorpresa, liquidando per 7-5 7-6 (6) 6-7 (1) 7-5 il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 21 del ranking Atp e 20esima testa di serie del tabellone.

In campo femminile, sempre negli ottavi di finale, e' letteralmente crollata la numero due del mondo e del seeding, ovvero la tedesca Angelique Kerber, sconfitta in due set dalla statunitense Danielle Rose Collins, 35 Wta, con un inequivocabile 6-0 6-2. A ruota anche Sloane Stephens, 5 del ranking internazionale, ha salutato Melbourne. La tennista Usa si e' arresa al terzo set, per 6-7 (3) 6-3 6-3 di fronte alla russa Anastasia Pavlyuchenkova, prossima rivale della Collins. Nelle altre due sfide del giorno, infine, l'australiana Ashleigh Barty ha piegato la russa Maria Sharapova per 4-6 6-1 6-4; mentre la ceca Petra Kvitova ha battuto nettamente la giovanissima statunitense Amanda Anisimova (per 6-2 6-1).

Questa notte in scena le altre gare degli ottavi di finale. In campo i numeri uno. Nel torneo maschile Novak Djokovic sfidera' il russo Daniil Medvedev; in quello femminile ci sara' il big match fra la leader mondiale Simona Halep e la "regina" Serena Williams.

SCI ALPINO: CDM DONNE. VONN "NON SONO SICURA DI POTER ANDARE AVANTI"

Il SuperG di Cortina d'Ampezzo potrebbe esser stata l'ultima gara in Coppa del Mondo della statunitense Lindsey Vonn. La specialista della velocita', che da tempo ha affermato di voler lasciare il circo bianco a fine stagione, ha rilasciato dichiarazioni choc al termine dell'impegno odierno. "Ho molti bei ricordi qui a Cortina. Ho cercato di sciare al massimo: volevo arrivare al traguardo in buona posizione ma non ci sono riuscita. E' dura. Pensavo che potesse essere piu' facile per me ma non lo e'. Ho gareggiato per 18 anni qui e quando Sofia Goggia e' venuta qui da me coi fiori e' stata una grande emozione. Significa molto per me", ha dichiarato la Vonn, omaggiata dalla azzurra a margine del SuperG.

"Il sostegno delle avversarie va oltre le gare: ci sono il rispetto reciproco e lo spirito sportivo. Lo sci e' fatto anche di questo. Sono fortunata ad aver vissuto tutto questo. Sento molto dolore, ricordero' per sempre questa giornata. Ora Garmisch? Non sono sicura di andare, vedremo. Non sono sicura di poter andare avanti. Ci pensero' qualche giorno e poi prendero' una decisione difficile. Ritiro? Non sono sicura", ha aggiunto la statunitense, lasciando tutti col fiato sospeso.

A breve la campionessa dello sci rendera' noto se quella di domenica e' stata la sua ultima gara da professionista o se, come annunciato da tempo, lascera' il circo bianco a fine stagione. Di certo e' stata la sua ultima volta sulla neve delle mitiche Tofane.