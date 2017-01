Roma, accordo con Defrel. Offerta da quasi 20 milioni, il Sassuolo apre

Roma, accordo con Defrel. Offerta da quasi 20 milioni al Sassuolo



La Roma è in pressing per regalare Defrel a Spalletti. L'attaccante francese è considerato il profilo giusto per rinforzare la squadra: può giocare esterno o in caso di necessità centrale al posto di Dzeko. Tra il club giallorosso e l'entourage del 25enne francese c'è un'intesa. Il giocatore andrebbe volentieri alla Roma, ma si trova ad affrontare l'ostilità del Sassuolo che non vorrebbe cederlo a gennaio.



DEFREL-ROMA, DUE GIALLOROSSI AL SASSUOLO NELL'OPERAZIONE



Il club capitolino è pronto a formalizzare un'offerta da circa 18-20 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Possibile che inserisca nei discorsi anche Ricci (in prestito in Emilia con diritto di riscatto e controriscatto) e Pellegrini (la Roma ha un diritto di riacquisto per la prossima estate). Le alternative restano Jesè, Hiljemark (ma èvicino alla Dinamo Kiev) e Quaison del Palermo.



DEFREL-ROMA, IL SASSUOLO APRE



"Come sapete, non vorremmo cedere Defrel. Ma vediamo...". Parole dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. La Roma può sperare di regalare l'attaccante francese a Spalletti.