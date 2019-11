Roma, chi è Dan Friedkin il magnate americano che vuole la Roma

Dan Friedkin vuole la Roma. Ma chi è Dan Friedkin aspirante proprietario del club giallorosso? Friedkin, secondo Forbes, vanta un patrimonio personale da 4,1 miliardi di euro, e guida la compagnia texana The Friedkin Group', con base a Houston. Esponenti della famiglia con gli avvocati sono arrivati nella Capitale per studiare la due diligence con gli advisor incaricati dal presidente giallorosso, James Pallotta. Il Gruppo Friedkin ha la distribuzione della Toyota in esclusiva in cinque stati federali americani e Dan Friedkin, da due anni, dopo la morte del padre Thomas, è a capo della holding di famiglia che gestisce 12 società. Sposato e padre di quattro figli, ha una licenza di pilota d'aereo che gli ha assegnato il raro privilegio, comune solo ad altri nove piloti civili, di prendere parte alla formazione dei voli acrobatici dell'Air Force. Il magnate americano è proprietario di tanti resort di lusso e organizza eventi di golf e safari. Si è laureato alla prestigiosa Georgetown University di Washington, e ha conseguito un master presso la Rice University. Si è occupato anche di cinema come produttore esecutivo di 'The Square', vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2017, il film su Paul Getty e 'The Mule' di Clint Eastwood. Anche le ambizioni di manager di una squadra sportiva non sono inedite per Friedkin, visto che due anni fa ha tentato l'acquisto della squadra di basket Nba degli Houston Rockets.

ROMA, ESPONENTI FAMIGLIA FRIEDKIN NELLA CAPITALE PER DUE DILIGENCE CLUB

Il gruppo Friedkin è interessato a diventare azionista di maggiorana dell'As Roma. Direttamente esponenti della famiglia Friedkin, (Thomas Hoyt Friedikin fondatore del gruppo è scomparso due anni fa), sono arrivati a Roma, a quanto apprende l'Adnkronos, nei giorni scorsi, per portare avanti una due diligence del club di James Pallotta. Il gruppo texano, che distribuisce il marchio Toyota in esclusiva in cinque stati americani, ha incontrato alcuni rappresentanti della Roma presso lo Studio Tonucci, che da sempre assiste Pallotta in Italia. Tutto il managment giallorosso guidato dal Ceo Guido Fienga è impegnato con i texani che vorrebbero chiudere l'affare in tempi brevi, si ipotizza il mese di gennaio. Del resto da mesi, Goldman Sachs offre agli investitori sul mercato internazionale la possibilità di entrare nella società giallorossa: la banca d'affari ha preparato un documento di presentazione sulla Roma, che in gergo economico viene definito un "teaser", nel quale, si parla nello specifico di "rara opportunità di possedere e controllare uno dei più prestigiosi club calcistici, sinonimo della città di Roma". Il potenziale acquirente della Roma è assistito dalla banca d'affari Jp Morgan che ha risposto nelle settimane scorse all'offerta di Goldman Sachs, manifestando un potenziale interesse. Dan Friedkin con un patrimonio personale stimato in 4.2 miliardi di dollari, secondo la celebre rivista Forbes è il 504° uomo più ricco al mondo.