Roma, Emerson Palmieri operato al crociato. Addio Nazionale

Roma, Emerson Palmieri si è rotto il crociato. Addio Nazionale



Emerson Palmieri passa dal sogno all'incubo: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Gli accertamenti strumentali cui si è sottoposto l'esterno della Roma non lasciano dubbi, dopo che i fantasmi erano già affiorati al 18' minuto di Roma-Genoa quando era stato costretto ad abbandonare il campo. Emerson è già stato sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento. Per lui ovviamente tempi di recupero lunghi e addio alla nazionale italiana: il ct Ventura lo aveva convocato nei giorni scorsi. Invece l'esordio con la maglia azzurra è rinviato e anche la preparazione estiva con la Roma a questo punto slitterà.



EMERSON PALMIERI OPERATO AL CROCIATO. IL COMUNICATO DELLA ROMA



Nella giornata odierna Emerson Palmieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico artroscopico per la ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento è andato come programmato ed il giocatore inizierà da subito il suo programma riabilitativo. Il difensore brasiliano, arrivato in giallorosso nell'estate del 2015, si era infortunato ieri all'Olimpico nel corso dell'ultima gara di campionato contro il Genoa.