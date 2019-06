Roma-Inter scambio: Icardi giallorosso e 3 contropartite per Antonio Conte

La Roma e l'Inter stanno studiando il modo di portare l'attaccante argentino Mauro Icardi nella Capitale. Il Ceo giallorosso Guido Fienga è a stretto contatto con il ds nerazzurro Piero Ausilio per chiudere un affare molto importante per i due club, che vedrebbero, a quanto apprende l'Adnkronos, numerose contropartite tecniche da parte della Roma, più soldi, in cambio di Icardi.

I nomi che si stanno facendo tra i due club e che sono graditi al nuovo allenatore Antonio Conte, sono quelli di Edin Dzeko, che ha già trovato un accordo proprio con l'Inter, l'esterno sinistro Aleksandar Kolarov e anche Stephan El Shaarawy.

WANDA NARA "SE ICARDI CHIEDESSE DI NON FARE AGENTE RINUNCEREI"

"Se un giorno Mauro mi chiedesse di rinunciare a fare l'agente, lo farei". Lo assicura la moglie e procuratrice di Icardi, Wanda Nara, in un'intervista rilasciata a L'Equipe, ripresa dal sito della Gazzetta dello Sport. "Mi ha chiesto spesso consigli per le sue decisioni e poi mi ha detto "continua a fare tu". Essendo la moglie di Mauro - continua l'agente dell'attaccante dell'Inter secondo quanto riportato da gazzetta.it -, non ho alcun interesse a fare soldi sulle sue spalle, a differenza di altri. Tanto e' vero che mi e' capitato di soprassedere sulla mia commissione. Potrei stare tranquillamente a casa senza fare niente, ma non sarebbe un buon esempio per i miei figli. Perche' mi criticano? E' la cosa piu' semplice da fare, tutte le mie attivita' sono compatibili con quella di agente".