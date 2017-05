Roma-Juventus 3-1. El Shaarawy e Nainggolan cancellano la festa scudetto



La Juventus deve rinviare la festa per il sesto scudetto consecutivo. I bianconeri infatti cadono 3-1 all'Olimpico contro la Roma nel posticipo della 36a giornata di Serie A. Un risultato sorprendente se pensiamo che la strada per la squadra di Allegri pareva in discesa dopo il gol del vantaggio segnato da Lemina al 21'. Invece De Rossi pareggia subito (al 25') e nella ripresa arriva il sorpasso giallorosso con le firme di El Shaarawy (56') e Nainggolan (65').



JUVENTUS NELLA MORSA DI ROMA E LAZIO: TRA SCUDETTO RIMANDATO E FINALE DI COPPA ITALIA ALL'OLIMPICO



Alla Juventus sarebbe bastato un pareggio per chiudere i conti e cucirsi il tricolore sul petto anche per la prossima stagione. Ora invece si trova la Roma a -4 e non saranno ammessi passi falsi domenica 21 maggio allo Stadium (ore 15) contro un Crotone che arriverà a Torino determinato a vendere cara la pelle, viste le chance ancora aperte di salvezza (a -1 dall'Empoli e a -2 dal Genoa).

Non solo. I giallorossi giocheranno prima contro il Chievo (sabato 20 maggio alle 18) con la possibilità di portarsi a -1 quando la Juventus scenderà in campo per la sua sfida. Teoricamente anche il Napoli (a -5) è in corsa per lo scudetto.

Ovvio comunque che per Higuain e compagni la vittoria dello scudetto sia comunque ampiamente probabile (per usare un eufemismo) anche tenendo conto che basta una vittoria tra Crotone e Bologna (trasferta al Dall'Ara prevista per l'ultima giornata di campionato).

La Juventus però prima avrà un'altra sfida caldissima: la finale di Coppa Italia, sempre all'Olimpico, in programma mercoledì 17 maggio contro la Lazio. La strada verso il Triplete è ancora lunga...



ROMA-JUVENTUS 3-1 IL TABELLINO



Roma (4-3-3): Szczesny; Rüdiger, Manolas, Fazio, Emerson; Paredes, De Rossi, Nainggolan (33' st Juan Jesus); Salah (48' st Totti), Perotti (25' st Grenier), El Shaarawy. A disp.: Lobont, Alisson, Peres, Mario Rui, Vermaelen, Gerson. All.: Spalletti

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner (19' st Dani Alves), Bonucci, Benatia, Asamoah; Sturaro (24' st Dybala), Pjanic, Lemina; Cuadrado (32' st Marchisio), Higuain, Mandzukic. A disp.: Neto, Audero, Mattiello, Barzagli, Chiellini, Mandragora, Alex Sandro, Rincon. All.: Allegri

Arbitro: Banti

Marcatori: 21' Lemina (J), 25' De Rossi (R), 11' st El Shaarawy (R), 20' Nainggolan (R)

Ammoniti: Fazio, De Rossi, Paredes (R); Benatia, Higuain (J)

Espulsi: nessuno