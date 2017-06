Roma, Karsdorp dal Feyenoord. Manolas, caos con lo Zenit



La Roma ha ufficializzato, con una nota sul suo sito, l'acquisto dal Feyenoord del terzino Rick Karsdorp. Il 22enne olandese ha firmato con il club giallorosso un contratto di 5 anni. Alla società di Rotterdam andrà un corrispettivo fisso di 14 milioni di euro e uno variabile, fino a un massimo di 5 milioni.



ROMA, RISPUNTA DIGNE



La Roma guarda al mercato dei difensori. In lista ecco Mauricio Lemos del Las Palmas e Juan Foyth dell'Estudiantes, Monchi starebbe valutando anche la zona sinistra e a Roma torna di moda Lucas Digne, su cui c'è anche l'Inter. In alternativa, attenti a Strinic del Napoli.



Roma, Manolas vuole stipendio in euro, salta accordo Zenit?



Rischia clamorosamente di saltare l'accordo per Kostas Manolas dalla Roma allo Zenit San Pietroburgo. Secondo Sky Sport Uk, il difensore greco non ha effettuato le visite mediche per un mancato accordo con il club russo. Manolas vorrebbe essere pagato in euro invece che in rubli in quanto moneta più stabile rispetto a quella russa. A Manolas è stato offerto un contratto di cinque anni dal club russo. La Roma ha già raggiunto un accordo con la squadra di Mancini per circa 35 milioni di euro. Il forte centrale ellenico era stato accostato in precedenza anche ad Arsenal e Chelsea.