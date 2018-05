Roma-Liverpool 4-2. Addio Champions League. Monchi: "Negati 2 rigori"

"Senza gli errori arbitrali sarebbe cambiato tutto. Ad Anfield abbiamo subito un gol in fuorigioco, qui non ci hanno dato due rigori clamorosi e in uno c'era anche l'espulsione. E' il momento di alzare la voce, il calcio italiano deve alzare la voce perché è clamoroso quello che è successo". Il direttore sportivo della Roma Monchi è furioso: "Complimenti al Liverpool ma dobbiamo fare i conti con altre cose. Non capisco perchè non ci sia il VAR in Champions", spiega ai microfoni di Premium.

ROMA-LIVERPOOL 4-2 I DUE RIGORI NEGATI AI GIALLOROSSI

Al 49' sull'1-2 per il Liverpool Dzeko va verso Karius, lo salta e viene steso in maniera clamorosa in area di rigore dal portiere dei Reds. Netto il penalty, ma il guardalinee alza la bandierina e segnala una posizione di fuorigioco di partenza di Dzeko, ma è chiarissimo che Van Dijk tiene in gioco il bosniaco. Al 63', sul 2-2. El Sharaawy calcia a botta sicura sotto porta, Alexander Arnold prende la palla con la mano. Una parata del difensore con braccio larghissimo. Incredibilmente l'arbitro non dà calcio di rigore che avrebbe anche comportato l'espulsione.

ROMA-LIVERPOOL 4-2. REDS IN FINALE DI CHAMPIONS LEABGUE CON IL REAL MADRID

La Roma esce dalla Champions League e abbandona i sogni di finale di Kiev. All'Olimpico i giallorossi vincono 4-2 in rimonta dopo il 2-5 di Anfield. Reds subito in vantaggio al 9° minuto con Manè dopo in errore di Nainggolan. Goffo autogol di Milner per l'1-1 al 15'. Wijnaldum fa 2-1 al 26'. Nella ripresa la Roma continua a combattere e va a segno con Dzeko e Nainggolan (doppietta), ma è il Lverpool ad andare in finale con il Real Madrid.

ROMA-LIVERPOOL 4-2 (primo tempo 1-2, andata 2-5)

MARCATORI al 9' Mané (L), al 15' autogol di Milner (R), al 25' p.t. Wijnaldum (L); al 7' Dzeko (R), al 41' e al 49' s.t. su rigore Nainggolan (R).

ROMA Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi (dal 24' s.t. Gonalons), Pellegrini (dall'8' s.t. Under); Schick, Dzeko, El Shaarawy (dal 30' s.t. Antonucci). (Skorupski, Juan Jesus, Bruno Peres, Gerson). All. Di Francesco.

LIVERPOOL Karius; Alexander-Arnold (dal 47' s.t. Clyne), Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino (dal 42' s.t. Solanke), Mané (dal 38' s.t. Klavan). (Mignolet, Moreno, Woodburn, Ings). All. Klopp.

ARBITRO Skomina (Slo).

NOTE Spettatori 61.889, incasso 5.545.187 euro. Ammoniti Lovren, Robertson, Solanke e Florenzi per gioco scorretto, Manolas per c.n.r.. Recupero: 1’ p.t.; 3’ s.t. Liverpool qualificato alla finale di Champions.