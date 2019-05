Roma, mamma di Zaniolo rapinata in strada. Lo sfogo social di Nicolò

Brutta disavventura per Francesca Costa, la mamma di Nicolò Zaniolo. Ed è la seconda nel giro di poche settimana. Dopo aver subito il furto dell'automobile ad aprile, questa volta è stata rapinata in pieno giorno in strada a Roma (zona Eur).

Lo ha raccontato Nicolò Zaniolo in un post su instagram. "Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e derubarla delle sue cose. Poi non lamentatevi...", ha scritto il centrocampista della Roma. La storia è stata poi rimossa.

Mamma di Zaniolo rapinata, le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, due persone a bordo di uno scooter (e con il casco) si sono avvicinate alla mamma di Zaniolo, l'hanno minacciata per poi derubarle borsa e orologio Rolex. Francesca Costa ha dovuto consegnare anche le chiavi dell'auto, che i rapinatori non hanno preso e poi è tornata a casa sotto choc. Immediata la denuncia, con i carabinieri che indagano.