Roma, Monchi quasi addio. Ranieri scelto da Totti. Sarri-Gasperini...

Roma, Monchi vicinissimo all'addio. Claudio Ranieri scelto da Totti

Monchi sembra a un passo dall'addio alla Roma a due anni dal suo arrivo. I rumors che arrivano dalla capitale in queste ore parlano di dimissioni imminenti del direttore sportivo giallorosso che nelle prossime settimane potrebbe assumere la carica di uomo mercato all'Arsenal, tornando così a lavorare con Emery (i due sono stati artefici delle grandi vittore internazionali del Siviglia negli anni scorsi). Il dirigente spagnolo pare non fosse favorevole all'esonero di Eusebio Di Francesco dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. Stando alle indiscrezioni di queste ore la scelta di Claudio Ranieri sarebbe stata caldeggiata in primis da Francesco Totti, con l'ex capitano che avrebbe contattato in prima persona l'allenatore romano per offrirgli la panchina giallorossa.

Roma, Claudio Ranieri traghettatore e poi (forse) dirigente. Sarri o Gasperini per la rifondazione giallorossa

L'ex tecnico del Fulham avrà il compito di traghettare la Roma da qui al termine della stagione, cercando di conquistare un posto in Champions League nella volata che vede Dzeko e compagni impegnati a lottare contro Milan, Inter e Lazio (due posti per quattro squadre). Poi, probabilmente a luglio arriverà un allenatore per partire con un nuovo ciclo: Gasperini (ma l'Atalanta vuole blindarlo e il contratto è sino al 2021 con opzione per un'altra stagione) e Sarri (ovviamente se lascerà il Chelsea, cosa non ancora scontata malgrado le tante voci delle scorse settimane: il tecnico ex Napoli in queste ore ha parlato di programmazione estiva pianificata con il club) i nomi più caldi. Intanto Claudio Ranieri si appresta a firmare un contratto da circa 500mila euro sino al 30 giugno con la prospettiva magari di essere poi inserito nell'organico dirigenziale della Roma.