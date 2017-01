Roma: preso Clement Grenier del Lione. Regista alla Pirlo



La Roma ha trovato l'accordo con Clement Grenier. Il club giallorosso si assicura il 26enne (classe '91) centrocampista del Lione in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni. Una virata dopo le difficoltà per il 21enne Godfred Donsah del Bologna. Grenier era stato vicino al Nizza di Balotelli nei giorni scorsi, ma i due club non hanno trovato l'accordo ecomico.



GRENIER, REGISTA FRENATO DAGLI INFORTUNI: IN ESTATE SEGUITO DA MILAN E TORINO



Clement Grenier è un regista con buona visione di gioco: è un giocatore capace di dare le giuste geometrie alla squadra. Nelle ultime stagioni è stato frenato da qualche infortunio di troppo (cosa che gli ha impedito di crescere in nazionale francese - dove ha guadagnato 5 presenze - e di partecipare ai Mondiali in Brasile nel 2014 dove era stato convocato da Deschamps), ma è una scommessa interessante per la Roma di Luciano Spalletti dopo che in estate il gicoatore era stato accostato a Milan (che poi ha puntato sul Principito Sosa) e Torino.



GRENIER, DIFFICILE STAGIONE CON IL LIONE. CAMBIO DI LUSSO ALLA ROMA



In campionato Grenbier non gioca dal 5 novembre, prima per problemi fisici, poi per scelta tecnica, ma con la maglia del club francese ha 152 partite con 18 reti. Spalletti lo considera un buon cambio dei suoi titolari (Nainggolan, Strootman e De Rossi).