Roma, preso Defrel dal Sassuolo: colpo da 20 milioni



La Roma ha acquistato "a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gregoire Defrel, dalla Us Sassuolo Calcio". La societa' giallorossa precisa che "il contratto prevede un corrispettivo fisso di 5 milioni di euro, e l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 15 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive. L'accordo prevede inoltre il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 3 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della As Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi". Tra la Roma e Defrel "e' stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022".



Roma, Defrel: "Darò tutto per questa squadra. Mi seguivano da gennaio"



"Per me significa tanto poter giocare con questa maglia, significa fare parte di un gruppo fortissimo, di una squadra tra le migliori d'Italia - dice l'Defrel a Roma Tv -. Sono quindi molto contento di essere qui e ora darò tutto per questa squadra. Da gennaio il mio procuratore mi aveva detto che mi seguiva la Roma. Poi ho parlato con il Sassuolo e il mister e sono rimasto altri sei mesi con i neroverdi. Ero un po' dispiaciuto di non essere andato nella capitale, perche' era un'occasione importantissima per me, ma ero tranquillo: mi ero ripromesso di fare altri sei mesi alla grande con il Sassuolo, sperando di avere la stessa opportunita' a fine stagione. E adesso, quando il mio procuratore questa estate mi ha detto che la Roma mi seguiva ancora, ero contentissimo e ho detto subito di sì. La Champions? Per un giocatore e' la competizione piu' importante da giocare con un club. Sono quindi davvero contento per questo. Da quando sono arrivato in Italia ogni anno ho fatto qualche passo in piu'. Quest'anno questo passo e' rappresentato dalla Champions League, daro' tutto per essere pronto e non vedo l'ora di iniziare". Il ruolo di Defrel? "In passato ho fatto anche l'esterno anche se al Sassuolo il mister mi ha sempre schierato da prima punta. Quindi il primo anno ho forse fatto un po' piu' di fatica ad assimilare bene i movimenti, ma lui mi ha aiutato tanto e ho imparato molto, migliorandomi. Ho ancora da apprendere ma mi sento prima punta".