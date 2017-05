Roma, Totti, non so se il 28 maggio darò l'addio al calcio



Totti si ritira dal calcio? "Non lo so". Il capitano della Roma apre unb dubbio grande come una voragine a margine della premiazione dei campioni del mondo di Calcio a 5 della Federazione Italiana Disabilita' intelletivo-relazionale. Il 28 maggio in occasione di Roma-Genoa all'Olimpico potrebbe non lasciare il calcio giocato. Teoricamente Totti sarebbe atteso da un contratto pluriennale come dirigente della Roma, ma la sua voglia di appendere gli scarpini al chiodo sembra poca.

ROMA, TOTTI: "LA JUVENTUS POSSIAMO BATTERLA"



Intanto pensa al big match di domenica contro la Juventus: "Poche volte - ha poi detto Totti scherzando con uno dei campioni premiati anche dal ministro dello Sport, Luca Lotti, e da Antonio Cabrini - ma succede di battere la Juve". Parlando con i campioni premiati Totti, ricevendo un pallone in dono, ha aggiunto: "Questo lo metto nel mio salone tra i ricordi piu' importanti".