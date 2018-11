Ronaldinho in rovina? "Sul conto ha solo 6 euro". Anche se...

Ronaldinho in rovina? "Sul conto ha solo 6 euro"

Brasile: Ronaldinho è al verde, sul conto ha meno di sei euro. Il suo stile di vita però non sembra essere quello di una persona in bancarotta. Ma andiamo con ordine.

Dopo che la giustizia brasiliana ha ritirato il passaporto a Ronaldinho e a suo fratello per non aver pagato un debito, e' stata scoperta la situazione economica dell'ex fuoriclasse del Barcellona e del Milan, oggi 38enne. Un rapporto della UOL sostiene che, per incassare la multa, la procura brasiliana e' dovuta intervenire sui suoi conti nelle banche brasiliane. In totale c'erano 24,63 reais, meno di sei euro. L'importo, oltre che irrisorio, e' insufficiente per far fronte al pagamento delle ammende, pari a oltre due milioni di euro, per aver costruito abusivamente in un'area protetta.

Secondo la stessa procura, ipotecare la proprieta' non e' stato sufficiente a saldare il debito a causa dell'alto interesse generato nei quasi quattro anni di contenzioso, dovuto alla negligenza dei fratelli Assis. L'importo che appare nei conti di Ronaldinho non sembra essere consono al suo stile di vita. Durante le ultime due settimane, l'ex attaccante si e' recato in Cina e in Giappone per adempiere ai suoi impegni pubblicitari.

Ultimamente e' anche stato in diversi paesi in Europa e in Africa, come da lui stesso documentato nei suoi account social. La Nike ha persino lanciato una linea di scarpe con il suo nome che, secondo la giustizia brasiliana, dovrebbe portargli un reddito significativo. Il prossimo 17 novembre Ronaldinho partecipera' al "Game of Champions" che si terra' a Francoforte (Germania). In questa partita amichevole, una delle squadre si chiamera' "Amigos de Ronaldinho".