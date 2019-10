L'influenza è una pacchia, se stare a casa vuol dire giocare alla Play con papà. Tra una partita e l'altra, i campioni più grandi di ieri e di oggi si affrontano in una progressione di racconti... senza esclusione di colpi! 30 storie a tutto campo per chi ha il pallone nel cuore.

Ronaldo contro papà - L'autore del libro: Edoardo Maturo

Dopo essersi occupato per più di dieci anni di diritti umani adesso prova ad applicare gli stessi principi ispiratori ad altri mondi, come l'editoria, la finanza e il settore agroalimentare, sposandoli con il calcio, che non è solo una passione: è una ragione di vita.

Ha pubblicato con bookabook Papà, van Basten e altri supereroi, che ha visto la luce grazie a una campagna record di crowdfunding. Da quell'esperienza è nato un secondo libro, Superpapà contro Supereroi, e una community che oggi conta oltre 60.000 partecipanti. Ronaldo contro papà. Storie di calcio raccontate davanti alla Play è il suo primo libro per il Battello a Vapore.

Ronaldo contro Papa

di Edoardo Maturo

Editore: Piemme

prezzo: € 15,00

Pagine: 192