Cristiano Ronaldo sesto Pallone d'Oro. Clamoroso: CR7 scavalca Van Dijk

Cristiano Ronaldo è vicinissimo al suo sesto Pallone d’oro (superando Leo Messi). Una indiscrezione clamorosa arriva dalla Francia. Pochi si aspettavano che CR7 quest'anno avrebbe sollevato il trofeo di France Football, ma nelle ultime ore sembra essere cambiato tutto. L'asso della Juventus potrebbe davvero essere proclamato vincitore del Pallone d'Oro 2019.

Pallone d'Oro 2019, Cristiano Ronaldo vincitore il 2 dicembre? I rumors sul premio di France Football

Come verrebbe presa la vittoria del Pallone d'oro 2019 di Cristiano Ronaldo a Liverpool? Bella domanda. I Reds hanno conquistato una fantastica Champions League e in tanti erano convinti che il trofeo sarebbe stato assegnato a uno di loro, con il difensore Van Dijk favorito rispetto a Salah o Manè. Invece nulla. Al momento Cristiano Ronaldo è avanti a tutti e il 2 dicembre a Parigi potrebbe davvero ricevere il Pallone d'Oro per la sesta volta in carriera. Stando a quanto viene riportato dalla Francia oltre a contatti frequenti nelle ultime settimane tra CR7 e il Comitato del Pallone d’oro numero 64, l’attaccante della juventus avrebbe ricevuto una delegazione di France Football per un’intervista di prossima uscita (la copertina è già trapelata) e a Torino ci sarebbe stata anche una cena con la delegazione stessa, alla presenza del ds della Juve Fabio Paratici.

Cristiano Ronaldo Pallone d'Oro 2019? Le motivazioni

Pallone d'Oro 2019 a Cristiano Ronaldo anziché Van Dijk, perché? CR7 ha superato quest'anno i 700 gol in carriera. Inoltre ha vinto scudetto e Supercoppa con la Juventis (che aveva trascinato ai quarti di finale dopo la tripletta agli ottavi che aveva ribaltato l'Atletico Madrid di Simeone) e la Nations League conquistata con il Portogallo proprio sull’Olanda di Van Dijk.

Pallone d'oro 2019, Cristiano Ronaldo e tutti i candidati

1) Sadio Mané

2) Sergio Agüero

3) Frenkie De Jong

4) Hugo Lloris

5) Dušan Tadic

6) Kylian Mbappé

7) Trent Alexander-Arnold

8) Donny van de Beek

9) Pierre-Emerick Aubameyang

10) Marc-André ter Stegen

11) Cristiano Ronaldo

12) Alisson

13) Matthijs de Ligt

14) Karim Benzema

15) Georginio Wijnaldum

16) Virgil van Dijk

17) Bernardo Silva

18) Heung-min Son

19) Robert Lewandowski

20) Roberto Firmino

21) Lionel Messi

22) Riyad Mahrez

23) Kevin de Bruyne

24) Kalidou Koulibaly

25) Antoine Griezmann

26) Eden Hazard

27) Mohamed Salah

28) Marquinhos

29) Raheem Sterling

30) Joao Felix