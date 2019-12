Ronaldo si allena con Djokovic. "Gli insegno come si salta". VIDEO

Cristiano Ronaldo posta un video su Instagram in palestra in compagnia di Novak Djokovic. "Gli insegno come si salta", il commento del fuoriclasse portoghese. Il riferimento è al poderoso colpo di testa con cui ha segnato alla Sampdoria, qualche giorno fa. Un'elevazione calcolata in 2,56 metri. È più sorprendente, però, vedere che l'allievo di turno è un campione del tennis come Nole Djokovic, anche lui a Dubai per prepararsi al meglio. Il serbo non ha perso l'occasione per unirsi all'attaccante della Juve per una sessione speciale in palestra a due giorni dal Natale.