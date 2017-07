Rugby: la FIR veste Macron. Foto

È stata annunciata oggi a Milano la partnership tra Macron, azienda leader internazionale nel settore dello sportswear, e la Federazione Italiana Rugby. L'azienda bolognese si è legata alla FIR per otto anni, fino al 2025, diventando il nuovo fornitore tecnico ufficiale delle nazionali azzurre della palla ovale. Macron rinforza così il proprio legame con questo affascinante sport, nel quale ha già in corso partnership con le franchigie Edimburgo e Glasgow Warriors, Northampton Saints in Inghilterra, Biarritz Olympique Pays Basque, Section Paloise e LOU Rugby in Francia, oltre alle Federazioni scozzese e portoghese. Dopo la Scozia, l'Italia è la seconda nazionale dell'RBS 6 Nazioni a scendere in campo con la divisa griffata Macron.

La FIR veste Macron: F.I.E.R.O. di essere un rugbista azzurro

L'evento di Milano è stato anche l'occasione per presentare al pubblico le nuove divise "Home" e "Away" della nazionale azzurra. Nella classica versione azzurra, la prima maglia ha una vestibilità body e il tessuto principale è Armevo. Gli inserti in oro collocati sui bordi delle maniche, sul girocollo e sul bordo inferiore impreziosiscono la maglia, il cui backneck è personalizzato con la scritta F.I.E.R.O., che sta per "Fitness-Intensità-Energia-Reazione-Obiettivi". Sotto al girocollo è presente una tasca per Gps, strumento sempre più utilizzato nello sport di alto livello. Nel retro del colletto appare in rilievo la scritta ITALIA, mentre più sotto è ricamato il tricolore italiano. Sempre nella parte posteriore della maglia, sul fondo, embossato, il logo della FIR. Il logo Macron è ricamato davanti in alto a destra e in color oro, a sinistra, lato cuore, il logo della Federazione Italiana Rugby. I pantaloncini sono bianchi con cucitura piatta in azzurro ai lati.

La FIR veste Macron: il kit Away è bianco con bordi in oro

Nella sua versione da trasferta, la maglia è completamente bianca e anche in questo caso presenta inserti in oro nel girocollo e sui bordi delle maniche e della maglia. Tessuto e vestibilità riprendono le specifiche tecniche della Home, così come i particolari del backneck personalizzato, la presenza della tasca per il Gps, la scritta ITALIA nel retro del colletto, il tricolore ricamato e il logo FIR embossato sul fondo della maglia. Dorato il logo Macron posto davanti in alto a destra, mentre a sinistra, lato cuore, la patch con il logo della FIR. In contrasto con il bianco della maglia, i pantaloncini in completo azzurro Italia.

La FIR veste Macron: intervista a Maria Magatti

A fare da modelli per i nuovi kit da gioco (già in vendita anche su http://shop.federugby.it/eu/it/#email_popup_collector) sono stati gli stessi giocatori delle nazionali azzurre maschili e femminili, tra cui Maria Magatti, che ci ha raccontato di come questo accordo rappresenti anche un'occasione di rilancio per uno sport che meriterebbe maggiore attenzione da parte dei media:

La FIR veste Macron: la soddisfazione di Gianluca Pavanello



Gianluca Pavanello, CEO di Macron, si è detto particolarmente felice di dare il via a questa esperienza: "La nostra presenza nel mondo del rugby si arricchisce di una partnership non solo importante, ma che ci riempie d'orgoglio per il fatto di supportare tecnicamente, noi azienda italiana, la massima espressione del rugby italiano, la Nazionale. Mai come in questo caso il nostro pay-off, "Work hard. Play harder", rappresenta in pieno la sintonia che si è stabilita con l'intero staff della Federazione Italiana Rugby".

"Il nostro impegno al fianco della Nazionale maschile e femminile significa mettere in campo la nostra professionalità, la qualità e tecnicità dei nostri prodotti, la passione che ogni componente della nostra azienda mette quotidianamente al servizio dei nostri partner - ha aggiunto Pavanello - Siamo certi che l'azzurro della Nazionale di rugby targato Macron, diventerà da subito un prodotto vincente, sia in campo, sia indossato dai moltissimi tifosi e appassionati di questo bellissimo sport".

"Da anni siamo presenti nella grande famiglia del rugby, molti i club pro che sponsorizziamo. - conclude Pavanello - Oggi l'accordo con la Federazione Italiana Rugby ci porta ad avere due nazionali nel RBS 6 Nazioni, che proporrà una sorta di spettacolare "derby" al quale non vediamo l'ora di assistere. Un risultato che conferma la qualità e dinamicità della nostra azienda determinata a crescere ed emergere ancora".

La FIR veste Macron, Gavazzi: "Facciamo crescere la passione per il rugby"

Alfredo Gavazzi, presidente della FIR, ha detto: "Siamo fieri di poter accogliere Macron nella nostra grande famiglia ed entusiasti di abbinare la maglia delle nostre Nazionali ad un marchio che, come noi, è determinato a crescere e a emergere. Nella scelta di legarci per un periodo di tempo tanto lungo ad uno sponsor tecnico ha avuto un ruolo particolarmente rilevante l'italianità del nostro nuovo partner, così come la volontà di Macron di scendere simbolicamente in campo insieme ai nostri Azzurri e alle nostre Azzurre per contribuire a radicare sempre più l'affetto per le Nazionali nell'immaginario degli sportivi italiani".

"Macron - ha concluso Gavazzi - vuole avanzare al fianco della Nazionale e condivide con noi un percorso di comunicazione profondamente legato all'utilizzo delle nuove tecnologie, un altro aspetto che ha avuto per noi un ruolo decisivo nella scelta di questo rapporto che, ne sono certo, regalerà grandi soddisfazioni dentro e fuori dal campo".

La FIR veste Macron: tutte le partnership dell'azienda bolognese

L'accordo con le nazionali italiane di rugby estende ulteriormente la già importante gamma di partnership che Macron ha in corso nel mondo dello sport, con le seguenti squadre:

Calcio: Lazio, Bologna, Cagliari, Ternana, Vicenza, Padova, Catania, Modena (Italia); Deportivo La Coruña*, Levante (Spagna); Nizza, GazélecAjaccio (Francia); Crystal Palace, Stoke City, Bolton Wanderers, Bristol Rovers, Leeds femminile (Inghilterra); Monaco 1860, Union Berlin (Germania); Wacker Innsbruck* (Austria); Sporting Portugallo, Vitoria Guimaraes (Portogallo); Club Brugge* (Belgio); Vitesse (Olanda); Hajduk Spalato (Croazia); Ludogorets (Bulgaria); Honvéd (Ungheria); Dinamo Bucarest* (Romania); Paok, Asteras Tripolis* (Grecia); Stella Rossa Belgrado* (Serbia); Miami FC (USA), Santiago Wanderers (Cile) e la nazionale del Cile;

Basket: Cantù Pallacanestro, Virtus Pallacanestro Bologna (Italia); Brose Bamberg, MHP Riesen Ludwigsburg (Germania);

Pallavolo: Modena Volley, Volley Bergamo, Liu-Jo Nordmeccanica Modena, Futura Volley Busto Arsizio (Italia); Schweriner Sportclub, TV Ingersoll Buehl (Germania);

Rugby: nazionali di Italia* e Scozia, Edinburgh Rugby, Glasgow Warriors (Scozia), Northampton Saints (Inghilterra), Scarlets* (Galles); Biarritz Olympique Pays Basque, Section Paloise, LOU Rugby* (Francia); Rugby Colorno 1975, Rugby Bologna 1928 (Italia); Federazione Portoghese di Rugby (Portogallo);

Baseball: Fortitudo Baseball 1953 (Italia); Rouen Huskies (Francia);

Pallamano: Junior Fasano (Italia);

Hockey: Macron Warriors Viadana Wheelchair Hockey (Italia);

Fitness: FIPE - Federazione Italiana Pesistica (Italia).



* La partnership comincia nella stagione 2017/2018