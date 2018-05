Rugby, Rebecca Braglia: donati gli organi. Il padre: "Avrebbe voluto così"

"Abbiamo dato il consenso alla donazione degli organi perché sarebbe stata la sua volontà. E così qualcosa del suo corpo mortale aiuterà chi ha bisogno a continuare a vivere". L'annuncio è di Giuliano Braglia. papà di Rebecca, la 18enne rugbista morta mercoledì dopo un placcaggio in campo a Ravenna domenica e dopo tre giorni di coma. "Siamo molto credenti. Sto chiedendo a tutti di pregare per Rebecca, ma secondo me adesso è lei che prega per noi. La Federazione rugby voleva sospendere tutte le partite, ma conoscendo Rebecca credo che il migliore modo di ricordarla sia giocare".

"Cara Rebecca..sono profondamente addolorato…mi stringo forte alla tua famiglia. Riposa in pace piccola 🙏🏼", è il messsaggio del campione di rugby italiano Sergio Parisse dopo aver appreso la triste notizia della morte di Rebecca Braglia.

"Rebecca non ce l'ha fatta. Tutta la Rugby Parma si stringe compatta alla famiglia Braglia, alle compagne di squadra e all'Amatori Parma Rugby in questo tristissimo momento". E' la Rugby Parma a dare notizia, con un post su Facebook, della morte di Rebecca Braglia.

La ragazza di 18 anni, ricoverata dallo scorso 30 aprile in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena. Rebecca Braglia aveva avuto un fortuito scontro di gioco, un normale placcaggio in campo, nel corso di una gara di Coppa Italia che la squadra bluceleste femminile stava disputando a Ravenna.

"Allo stato, per quanto comunicato dai sanitari, le condizioni mediche della ragazza rimangono stabili - si leggeva in una nota del 30 aprile - La societa' Amatori Parma Rugby ringrazia ed evidenzia la tempestivita' dei soccorsi portati alla propria giocatrice da parte dei medici di campo, del personale del soccorso aereo e dello staff sanitario dell'Ospedale Bufalini di Cesena. Il presidente, il consiglio, i tecnici e i giocatori dell'Amatori sono vicini in questo difficile momento a Rebecca, alla sua famiglia, alle sue compagne di squadra e a tutte le ragazze impegnate nella manifestazione di Ravenna". Le condizioni della giovane Braglia, che aveva subito un grave trauma cranico durante un placcaggio nella partita con il Cesena, nell'ultimo comunicato di ieri del club emiliano di A1 femminile erano considerate "gravi seppur stabili". Sempre nella giornata di ieri, la sfortunata rugbista aveva ricevuto la visita del presidente della Federazione Italiana Rugby Alfredo Gavazzi, della responsabile tecnica femminile Fir Maria Cristina Tonna e del consigliere regionale Emilia-Romagna Rugby Lucio Bini. "Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti, ora gioca nel Campionato dei Cieli, voi dovete continuare quello terreno", il toccante pensiero su Facebook del papa' di Rebecca, Giuliano Braglia.