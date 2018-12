“Sai twerkare?”: la richiesta sessista al primo Pallone d’Oro femminile Ada Hegerberg

Per la prima volta in assoluto, quest'anno è stato assegnato anche alle donne il Pallone d’oro, il più importante riconoscimento individuale del calcio professionistico europeo ed è stato vinto dalla calciatrice norvegese Ada Hegerberg, che ha 23 anni e gioca da attaccante nella squadra francese Olympique Lione e nella nazionale norvegese.

Primo Pallone d’Oro femminile ad Ada Hegerberg. Poi la gaffe del presentatore: “Sai twerkare?”

Ma la storica consegna, avvenuta lo scorso lunedì lunedì al Grand Palais di Parigi, è stata in parte adombrata dalla gaffe del presentatore, il dj Martin Solveig, il quale durante la premiazione ha chiesto alla calciatrice norvegese se sapesse "twerkare" ( il twerking è un tipo di ballo molto sensuale che consiste nel scuotere molto vivacemente i fianchi). Ada Hegerberg, con un'espressione alquanto sorpesa, ha risposto con un secco "No".

"Sai twerkare?". Ada Hegerberg, vincitrice del primo Pallone d'Oro femminile, gela il conduttore

Subito si sono scatenate le polemiche sui social network e sul presunto gesto sessista del presentatore, il quale si è subito scusato con la calciatrice e ha aggiunto su Twitter che «era solo uno scherzo, forse di cattivo gusto, e voglio chiedere scusa»; ha poi pubblicato un video in cui spiega di essere molto stupito su quello che viene detteo in rete. «Ovviamente non volevo offendere nessuno» e ha dato la colpa al suo livello di inglese, che «evidentemente non è abbastanza buono perché non volevo offendere nessuno e non immaginavo che sarebbe stata presa come un’offesa».