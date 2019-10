SALAH POSA CON ALESSANDRA AMBROSIO, CAOS EGITTO: "ATTI OSCENI IN..."

SALAH E ALESSANDRA AMBROSIO, CAOS IN EGITTO: "ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO"

Salah scandalizza l'Egitto, o meglio, la parte conservatrice dell'Egitto, per la copertina (più altre foto all'interno) con la modella brasiliana Alessandra Ambrosio su GQ, edizione Middle East.

Salah posa con Alessandra Ambrosio, scatta la polemica: "Pubblica oscenità"

La polemica sulle foto di Salah con Alessandra Ambrosio viene lanciata da commenti dei conservatori egiziani, tutti orientati a definire "atti osceni in luogo pubblico" le foto, e in particolare una, quella in cui Alessandra Ambrosio abbraccia da dietro l'attaccante del Liverpool. "Immaginereste una musulmana fare queste cose?", è uno dei commenti più frequenti. Salah, eletto proprio dal magazine "uomo dell'anno 2019", è stato proprio oggi indicato come uno dei 30 possibili vincitori del Pallone d'oro.

SALAH E ALESSANDRA AMBROSIO IN COPERTINA SU GQ