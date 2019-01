Sampdoria: Quagliarella stagista nella nazionale di Mancini

Roberto Mancini si è convinto definitivamente: Fabio Quagliarella farà parte dell'elenco dei convocati per lo stage della Nazionale in programma fra lunedì e martedì prossimi a Coverciano. Il commissario tecnico azzurro chiamerà dunque l'attaccante della Sampdoria che sta vivendo un momento di forma fantastico ed è capocannoniere del campionato (16 gol, davanti alla coppia Cristiano Ronaldo e Duvan Zapata a 15) e a segno in serie A da 11 partite consecutive (con la doppietta contro l'Udinese ha eguagliato Gabriel Batistuta). A 36 anni dunque Quagliarella torna a vestire la maglia azzurra, seppur non in una partita ufficiale (ultima presenza in campo Romania-Italia del 17 novembre 2010, ultima chiamata nel 2015 sotto la gestione di Antonio Conte).

E' evidente però che se a marzo l'attaccante della Sampdoria proseguirà a giocare su questi livelli saranno alte le chance di vederlo protagonista nei primi match di qualificazione, contro Finlandia e Liechtenstein, per l’Europeo del 2020. Con Quagliarella, nello stage della nazionale dovrebbe esserci spazio anche altri giocatori sotto monitoraggio di Mancini: El Shaarawy, Conti, Inglese, Spinazzola e Magnani.