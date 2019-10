Sampdoria, risoluzione con Di Francesco: c'è l'accordo

Eusebio Di Francesco lascia la Sampdoria. C'è l'accordo con il club blucerchiato per la risoluzione del contratto e la buonuscita per l'allenatore arrivato a Genova nella scorsa estate dopo l'esperienza sulla panchina di un anno e mezzo alla Roma, manca solo l'annuncio ufficiale. Fatale al tecnico di Sambuceto l'ultimo ko in casa del Verona: lascia con la Sampdoria all'ultimo posto in classifica, con tre punti, frutto di un ruolino avaro di gioie. In sette giornate di campionato una sola vittoria e ben sei sconfitte. Circolano già i primi nomi per la sua sostituzione: in pole Pioli, l'alternativa è Iachini.