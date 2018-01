Samsung, ecco le iniziative per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018

Samsung Electronics è Worldwide Partner dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018: ecco le iniziative

A pochi giorni all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali 2018 Samsung Electronics, in qualità di Worldwide Partner, è pronta a far vivere a tutti gli italiani lo spirito di PyeongChang 2018 attraverso una serie di iniziative. Tutti gli appassionati del nostro Paese potranno seguire in tempo reale gli ultimi avvenimenti delle gare attraverso la app all-in-one ufficiale di PyeongChang 2018, già disponibile per il download, e potranno cominciare a vivere l’emozione dei Giochi attraverso la campagna video che sarà presente anche sui canali social di Samsung Italia ‘Do What You Can’t’, realizza l’impossibile. Inoltre, fino al 1° febbraio si potrà partecipare a un concorso per vincere i biglietti e il viaggio per assistere in prima persona alle Olimpiadi.

La app ufficiale di PyeongChang 2018: Official App of PyeongChang 2018, è una app all-in-one che consente di ricevere aggiornamenti, informazioni sugli atleti e la situazione del medagliere in real time. E’ personalizzabile per poter seguire le discipline di interesse di ciascun utente, e disponibile gratuitamente su Google Play Store e iOS App Store.

Samsung Electronics è Worldwide Partner dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018: la campagna video #DoWhatYouCant con i protagonisti del Galaxy Team

La campagna video intitolata #DoWhatYouCant ritrae ciascuno dei 4 azzurri che fa parte del Samsung Galaxy Team per PyeongChang 2018 composto dagli sciatori Christof Innerhofer e Sofia Goggia; la biatleta Dorothea Wierer e lo snowboarder Omar Visintin. Lo scopo del Samsung Galaxy Team è quello di promuovere le diverse discipline sportive invernali e diffondere lo spirito olimpico. Ogni atleta racconterà attraverso i video della campagna il senso delle sfide sportive, le difficoltà e il valore delle vittorie per incarnare lo spirito dei Giochi. La campagna sarà disponibile sui canali ufficiali di Samsung Italia.

Samsung Electronics è Worldwide Partner dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018: al via il concorso per volare in Corea Del Sud

Infine, fino al 1° febbraio il concorso “Con Samsung Puoi Vincere le Olimpiadi Invernali 2018” consentirà a due utenti e un loro ospite a testa di volare in Corea del Sud per assistere a 3 gare dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, dal 16 al 21 febbraio. Per vincere ci si dovrà registrare con uno dei seguenti prodotti Samsung: Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8+ Dual Sim o Galaxy Note8 sul sito https://samsungmembers.it/olimpiadi. I due fortunati vincitori saranno estratti a sorte tra i partecipanti al concorso.