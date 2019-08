San Siro: chiusi 6 settori nel campionato: 2350 posti in meno

A San Siro saranno circa 2.350 posti i posti a sedere in meno per la prossima stagione. Per tutto il prossimo campionato, i settori 349, 351 e 352 del terzo anello verde e i settori 307, 309 e 310 del terzo anello blu dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro resteranno chiusi.

San Siro: chiusi 6 settori nel campionato: la decisione per le vibrazioni dello stadio

La decisione, presa dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e' arrivata in seguito alle vibrazioni eccessive registrate a San Siro in occasione del match tra Inter e Atalanta dello scorso aprile. Si tratta di una misura precauzionale non dettata da questioni legate alla sicurezza strutturale dell'impianto, assicurano i tecnici del Comune, ma per evitare eventuali reazioni di panico dovute alle vibrazioni nel pubblico presente per partite o concerti. Nel corso del sopralluogo dei consiglieri comunali di questa mattina e' emerso che per tutta la prossima stagione si proseguira' con le misure messe in atto gia' nelle ultime giornate dello scorso campionato, anche se in quel caso i settori chiusi erano cinque per curva e i posti a sedere interdetti circa 3.700.

San Siro: chiusi 6 settori nel campionato. Ecco quanto scende la capienza

I 2.350 del campionato 2019/20 rappresentano una perdita, oltre che dal punto di vista della capienza totale di San Siro, che scende da 78mila a poco piu' di 75mila posti, anche di introiti, seppur molto limitata, visto che spesso il terzo anello e' stato aperto solo in occasione di partite di cartello. Oltre a questa misura precauzionale, gli uffici stanno valutando una soluzione piu' a lungo termine, con l'installazione di cubi di acciaio posti sull'estradosso del terzo anello, che avrebbero un effetto di smorzamento delle vibrazioni agendo come un contrappeso. Si tratterebbe di un intervento importante anche dal punto di vista economico e gli uffici sono quindi al lavoro per fare le dovute valutazioni.