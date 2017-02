Sanremo 2017, Valentina Diouf schiaccia al Festival la sexy pallavolista

SANREMO 2017, VALENTINA DIOUF SCHIACCIA AL FESTIVAL



Valentina Diouf ospite al Festival di Sanremo. La pallavolista, opposto della Unet Yamamay Busto Arsizio, scende dalla celebre scalinata dell’Ariston e porta un po’ di volley nello spettacolo televisivo by Rai più seguito dell’intera stagione.



SANREMO 2017, VALENTINA DIOUF SCHIACCIA AL FESTIVAL. "INVITO DI CARLO CONTI E' UN ONORE"



«Sono emozionata ed onorata dell'invito ricevuto da Carlo Conti, che ringrazio. Sanremo rappresenta una pezzo di storia della televisione italiana ed essere su quel palco credo sia il sogno di qualsiasi ragazza: io sono una sportiva, ma prima di tutto una donna, orgogliosa di scendere quelle scale rappresentando le migliaia di ragazze che, come me, praticano la pallavolo». «Considero questo invito un omaggio a tutto il movimento: per noi sportive abituate a sudare in palestra e a vestire scarpe da ginnastica e ginocchiere, scendere le scale del Teatro Ariston con un abito da principessa è veramente un sogno che si realizza. Un podio sportivo resta comunque la mia priorità: principessa per un giorno ma atleta per la vita. La musica ha sempre accompagnato la mia vita: nelle lunghe trasferte e nelle sessioni di allenamento sono abituata a darmi la carica ascoltando musica di tutti i generi: la mia canzone preferita? Le mille bolle blu di Mina»



VALENTINA DIOUF, CHI E' LA PALLAVOLISTA OSPITE AL FESTIVAL DI SANREMO 2017



Valentina Diouf, nata da padre senegalese e madre italiana, nel 2009, con la nazionale Under-18 vince la medaglia di bronzo al campionato europeo. Nel 2010 con la nazionale Under-19 conquista l'oro al campionato europeo di categoria e nel 2011 con la nazionale Under-20 si aggiudica l'oro campionato mondiale Under-20. Nella stagione 2011-12, viene ingaggiata dal Volley Bergamo, dove resta per tre stagioni, disputando il suo primo campionato di Serie A1. Lì vince la Supercoppa italiana; nel 2013 ottiene le prime convocazioni in nazionale, con la quale vince la medaglia d'oro ai XVI Giochi del Mediterraneo. Nella stagione 2014-15 viene ceduta in prestito alla Futura Volley Busto Arsizio, mentre nella stagione successiva è definitivamente acquistata dalla LJ Volley di Modena, sempre in Serie A1: nell'annata 2016-17 è nuovamente al club di Busto Arsizio. Nel 2015 viene eletta miglior opposto della Champions League.