Saponara alla Fiorentina dall'Empoli: 10 milioni. E il Milan...

Saponara alla Fiorentina dall'Empoli: 10 milioni

Colpo di mercato a sorpresa della Fiorentina: il club viola ha annunciato ufficialmente l'arrivo del trequartista dell'Empoli Riccardo Saponara. Prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro a giugno 2018. Blitz di Pantaleo Corvino che ha strappato l'accordo al presidente dell'Empoli Corsi. Un'operazione a sorpresa con l'Empoli che sta chiudendo con Omar El Kaddouri del Napoli e Robin Quaison che potrebbe arrivare con la collaborazione della Juventus.



Saponara, blitz della Fiorentina per il trequartista dell'Empoli. E ci guadagna anche il Milan



Il Milan incasserà 3 milioni di euro (circa un terzo della valutazione finale) dalla cessione di Saponara alla Fiorentina, come da accordi al momento della vendita del giocatore all'Empoli.



Fiorentina, non solo Saponara sul mercato



Fiorentina che piazza dunque un nuovo colpo: Saponara arriva dopo il porteiere Sportiello dall'Atalanta ed i baby Scaleri e Castrovilli dal Bari. E ora valuta anche lex juventino Martin Caceres, attualmente svincolato. L'uruguaiano non ha superato nelle scorse settimane le visite mediche con il Trabzonspor ed è tornato in Italia in attesa di una chiamata da un club. I viola ci stanno pensando...