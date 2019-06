Sarri alla Juventus, Insigne. "Un tradimento se va alla Juve"

Dal ritiro della Nazionale, Lorenzo Insigne ha parlato del possibile approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. "Per noi napoletani ha fatto tanto, è un professionista, ma sarà un tradimento. Se andrà alla Juve farà male ma non posso recriminare, perché con noi ha dato tutto e anche per me ha fatto tanto - ha spiegato il capitano del Napoli -. E' dura immaginarlo su quella panchina. Vuole tornare in Italia, ma spero che cambi idea".

Le parole di Insigne nei confronti di Sarri sono affettuose. "Per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto tanto -aggiunge Insigne dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano-. Si è sempre schierato dalla nostra parte. Poi è un professionista e non può allenare per sempre. Ha fatto benissimo al Chelsea arrivando terzo e vincendo l'Europa League. Dispiace, sarà dura vederlo su quella panchina. Non riesco a esprimermi, sono napoletano e conosco il pensiero dei tifosi e come stanno vivendo questa situazione".

INSIGNE, 'NON VINCERE NULLA FA MALE'

"Fare una bella annata e non vincere nulla fa sempre male". Lo dice il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. "Da napoletano e capitano ho tante pressioni, si aspettano tanto da me. Sono contento e orgoglioso di stare al Napoli anche se le pressioni sono tante. Quando non avevo la fascia si aspettavano molto, ora ancora di più", aggiunge Insigne in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano.