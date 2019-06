Sarri, Chelsea gli chiede di restare. Lui vuole la Juventus. I retroscena

JUVENTUS-SARRI, CHELSEA CHIEDE ALL'ALLENATORE DI RESTARE

Juventus-Sarri, ancora non ci siamo. Nuovo rallentamento nella trattativa. Con buona pace di chi pensava a una presentazione bianconera del tecnico entro giovedì. Invece nulla. L'indiscrezione che rimbalza da Londra racconta che il Chelsea prova a trattenere Maurizio Sarri e ha fatto un tentativo in extremis per convincerlo a restare. Il clamoroso rumors arriva proprio nei giorni in cui la trattativa tra il tecnico e la Juventus sembra(va) essere arrivata a una possibile svolta. Secondo il Sun, infatti, il club di Roman Abramovich vorrebbe che Sarri riconsiderasse il suo futuro con il Chelsea alla luce dei risultati più che soddisfacenti raggiunti nel suo primo anno alla guida dei Blues: dal terzo posto in Premier League fino al trionfo in Europa League. Inoltre, secondo il tabloid britannico, il Chelsea non avrebbe intenzione di rinunciare ai circa 6 milioni di euro che il tecnico chiede per i due anni di contratto che gli rimangono.

SARRI VUOLE LASCIARE IL CHELSEA, DESTINAZIONE JUVENTUS

Ma Sarri e il suo staff sembrano essere ormai proiettati al ritorno in Italia e alla possibile nuova avventura con la Juventus. Sembra tardi, quindi, per un ripensamento. Va ricordato che stando alle indiscrezioni, l'allenatore aveva chiesto ad aprile di essere liberato a fine stagione, perchè la sua intenzione era di tornare in Italia a prescindere. Difficile che a questo punto possa cambiare idea.

Chelsea-Sarri, i blues valutano il possibile nuovo allenatore: Lampard resta in pole

Il Chelsea con tutta probabilità ha chiesto a Sarri di restare anche per prendere tempo, visto che il club blues deve nominare un successore. Il nome caldo, da settimane, è sempre stato quello di Frank Lampard: stella blues da giocatore e attuale allenatore del Derby County che ha portato al sesto posto in Championship, arrivando ai playoff per la promozione in Premier League. Quindi è riuscito a eliminare il Leeds di Marcelo Bielsa (0-1 in casa e vittoria 4-2 in trasferta), ma si è arreso poi in finale contro l'Aston Villa. Lampard è allenatore giovane e rampante e piace al Chelsea, ma resta il dubbio sulla sua scarsa esperienza da mister. Ecco perchè nelle scorse ore sono montati nomi più altisonanti: da Massimiliano Allegri (che però avrebbe rifiutato l'offerta) al clamoroso ritorno (per la terza volta) di José Mourinho, passando per Rafa Benitez (nelle scorse ore le sue quotazioni sono cresciute molto) e Ten Hag (protagonista del miracolo Ajax quest'anno). I tifosi del Chelsea comunque premono per il loro idolo Lampard che potrebbe unirsi all'ex portiere Petr Cech che tornerà in società come direttore sportivo.