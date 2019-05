Sarri trionfa: Europa League col Chelsea. Futuro Juventus? "Amo Napoli, ma..."

“Con questa vittoria la nostra stagione vira dal buono allo straordinario. Il mio futuro? Ora è il momento di festeggiare, da domani tireremo le somme. Non ci sono grandissimi problemi ma un confronto è obbligatorio”, lo spiega Maurizio Sarri dopo la vittoria dell'Europa League con il Chelsea: schiantato l'Arsenal che perde 4-1 la finale.

La serie A ritroverà Maurizio Sarri l'anno prossimo? "Negli ultimi 20 giorni sono stato dato per certo a Roma, Milan e Juventus, finché queste cose le leggi sui giornali non fa effetto". Sarri ha poi dedicato la vittoria ai "tifosi napoletani, perché non sono riuscito a dare loro questa soddisfazione ed ai miei giocatori che per infortunio non sono riusciti ad essere qui". "I napoletani sanno benissimo l'amore che provo per loro - ha aggiunto - l'anno scorso ho scelto l'estero per non andare direttamente in un'altra squadra italiana. Il tifo è una cosa la professione è un'altra", ha concluso Sarri.

EUROPA LEAGUE AL CHELSEA. DE LAURENTIIS "GARA TRAVOLGENTE, BRAVO SARRI"

"Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell'Europa League con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio ! #ForzaNapoliSempre". E' quanto si legge in un tweet del Napoli che si complimenta per l'ex tecnico Maurizio Sarri per la vittoria in Europa League.

CHELSEA. LAMPARD PRIMA SCELTA PER PANCHINA SE SARRI LASCIA LONDRA

Il ritorno di Frank Lampard al Chelsea potrebbe essere piu' vicino del previsto. A Stamford Bridge hanno sempre pensato all'ex centrocampista come allenatore del futuro ma non per l'immediato. Se pero' Maurizio Sarri dovesse alla fine andare via, tentato dal ritorno in Italia - Juve e Roma le due principali ipotesi -, a quel punto i Blues potrebbero decidere di anticiparne l'arrivo in panchina. Il futuro di Sarri verra' discusso dopo la finale di Europa League: il Chelsea sa di non poter rimproverare nulla al tecnico italiano sotto il profilo dei risultati ma la spaccatura fra tifo e allenatore e' evidente e il ritorno di Lampard sarebbe utile anche a riavvicinare il pubblico alla squadra. Tra l'altro l'ex centrocampista porterebbe con se' Jody Morris, che in passato ha svolto un ottimo lavoro nel settore giovanile del Chelsea che ha prodotto talenti come Loftus-Cheek o Hudson-Odoi. Stando al "Mail", pero', resta ancora qualche perplessita' sull'ipotesi Lampard vista la sua poca esperienza, avendo appena concluso la sua prima stagione da allenatore al Derby County, con cui ha perso la finale dei play-off di Championship. Ecco perche' resta viva la pista che porta a Laurent Blanc, attualmente libero e gia' preso in considerazione l'estate scorsa per il dopo-Conte.

EUROPA LEAGUE. SARRI 8° TECNICO ITALIANO A VINCERE COPPA

Maurizio Sarri, col trionfo di Baku, diventa l'ottavo allenatore italiano a conquistare l'Europa League, il primo da quando la vecchia Coppa Uefa ha assunto la nuova denominazione e l'unico a farlo guidando una squadra straniera. Prima di Sarri avevano iscritto il loro nome nell'albo d'oro Giovanni Trapattoni (Juventus 1977 e 1993 e Inter 1991), Ottavio Bianchi (Napoli 1989), Dino Zoff (Juventus 1990), Giampiero Marini (Inter 1994), Nevio Scala (Parma 1995), Gigi Simoni (Inter 1998) e Alberto Malesani (Parma 1999). Sarri e' inoltre diventato il tecnico piu' anziano ad alzare l'Europa League con i suoi 60 anni e 139 giorni. Strappato il record a Jose' Mourinho, che nel 2017 con il Manchester United aveva 54 anni e 118 giorni.

JUVENTUS. "SUN", INCONTRO A BAKU AGNELLI-CHELSEA PER SARRI

Andrea Agnelli si muove per Maurizio Sarri. Secondo il "Sun", al di la' degli impegni come rappresentante dell'Eca nell'Esecutivo Uefa che si tiene a Baku, il presidente della Juventus avrebbe approfittando della trasferta azera per discutere col Chelsea dell'ex tecnico del Napoli. All'hotel "Four Seasons" Agnelli e' stato fotografato allo stesso tavolo di Bruce Buck, presidente dei Blues, e nell'occasione - secondo il Sun - si sarebbe discusso di Sarri: sotto contratto con gli inglesi, il tecnico toscano e' il candidato numero uno per il dopo-Allegri. "La Juve vuole Maurizio ed e' lui il candidato numero uno - rivela una fonte anonima al 'Sun' - C'erano e ci sono pochi nomi in lista, Guardiola e qualche altro, ma Sarri sembra essere il prescelto. Ci sono stati gia' dei contatti fra Chelsea e Juve a Baku e Sarri verra' coinvolto. Lui vuole sentirsi apprezzato a Londra e non essere giudicato sulla base della sola finale e potrebbe andare via in ogni caso", ha scritto il tabloid inglese nelle ore di vigilia della partita poi vinta 4-1 dal Chelsea.

MILAN, ACCELERATA PER SARRI?

Antonello Perillo, giornalista Rai e caporedattore del Tgr Campania, è intervenuto su Twitter e ha raccontato di una possibile accelerata del Milan per Maurizio Sarri: "Juve? Non è detto. Mi arrivano segnali di un forte corteggiamento del Milan. Un’improvvisa accelerazione proprio in queste ore, subito dopo le dimissioni di Gattuso. Insomma, Sarri alla fine potrebbe passare sulla panchina dei rossoneri".

EUROPA LEAGUE. CHELSEA BATTE 4-1 ARSENAL E ALZA COPPA

Il Chelsea ha battuto 4-1 l'Arsenal nella finale di Baku e si porta a casa l'Europa League per la seconda volta nella sua storia. La squadra di Sarri ha dilagato nella ripresa con Giroud, Pedro e doppietta di Hazard, il primo su rigore. Per la formazione di Emery, la rete di Iwobi aveva determinato il momentaneo 3-1.