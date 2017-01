Sassuolo-Juve, Buffon: bel segnale. "Roma ko? Non sapevo a che ora giocasse"



"La Roma ha perso? Non lo sapevo. E non sapevo neanche che giocasse alle 15, perché in certi momenti bisogna concentrarsi solo su se stessi". Gigi Buffon commenta l'allungo della Juventus in campionato dopo la vittoria sul campo del Sassuolo e la sconfitta dei giallorossi a Genova contro la Sampdoria. Il portiere della Juventus è focalizzato sul cammino della sua squadra: "Aumentiamo il nostro vantaggio e bene così".

La Juve ha vinto 2-0 (Higuain, Khedira) in sicurezza, ma Buffon è stato decisivo con due parate: "Sono lì per quello e se voglio essere un giocatore importante per la Juve devo continuare a parare quando il momento lo richiede - spiega il numero 1 bianconero ai microfoni di Premium Sport -. Ci sono dei momenti in cui bisogna dare dei segnali come singoli e come squadra".