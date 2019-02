Sassuolo-Juventus, caos Var. Cesari "Era chiaramente rigore"

La Juventus vince 3-0 in trasferta con il Sassuolo e dà una prova di forza allungando nuovamente in campionato (+11 sul Napoli secondo fermato a Firenze sullo 0-0). Ma nel netto successo dei bianconeri al Maprei Stadium c'è spazio per le polemiche legata al Var. Sullo 0-0, Djuricic arriva solo davanti a Szczesny e il portiere juventino interviene sull'attaccante della squadra di De Zerbi. Rigore per il Sassuolo o intervento regolare? Mazzoleni decide di non assegnare il penalty contro la Juventus. Poi l'arbitro va a rivedere le immagini al Var e conferma la sua decisione. Proteste dei giocatori del Sassuolo. L'ex arbitro Graziano Cesari, a Tiki Taka andata in onda su Canale 5, ha spiegato che era "rigore netto".

"Djuricic viene abbattuto in area da Szczesny" le parole di Graziano Cesari sull'episodio da moviola capitato in Sassuolo-Juventus. All'ex arbitro viene chiesto perché Mazzoleni, andato a rivedere le immagini al Var, non abbia assegnato il rigore: "Se non ci sono immagini chiare il direttore di gara non cambia la sua decisione - le parole di Graziano Cesari - E le immagini che gli hanno fornito non erano proprio chiarissime. Gli mostrano delle immagini pessime, da lontano, confuse. Serviva un'altra inquadratura, che mostriamo ora in studio, per capire che era chiaramente rigore per il Sassuolo. Non so perché al Var non abbiano mostrato le immagini a rallentatore che stiamo vedendo noi ora. È rigore netto, il portiere colpisce prima il giocatore, poi la palla".