Sassuolo strepitoso stravince a Pescara. L'Inter batte il Palermo

PALERMO-INTER 0-1 - PALERMO (3-5-2): Posavec 6; Cionek 6, Gonzalez 6, Goldaniga 6; Rispoli 6.5 (33' st Diamanti sv), Bruno Henrique 6 (26' st Balogh sv), Gazzi 6, Jajalo 6 (36' st Chochev sv), Pezzella 5.5; Quaison 6, Nestorovski 6. In panchina: Marson, Vitiello, Andelkovic, Trajkovski, Silva, Embalo, Aleesami, Bentivegna, Morganella. Allenatore: Corini 6. INTER (4-2-3-1): Handanovic 6; D'Ambrosio 6, Miranda 6, Murillo 6, Ansaldi 6; Gagliardini 6, Brozovic 6; Candreva 6 (36' st Santon sv), Banega 5.5 (10' st Joao Mario 6.5), Perisic 6 (32' st Kondogbia sv); Icardi 6. In panchina: Carrizo, Andreolli, Palacio, Biabiany, Ranocchia, Medel, Eder, Nagatomo, Barbosa. Allenatore: Pioli 6. ARBITRO: Irrati di Pistoia 5.5. RETE: 20' st Joao Mario NOTE: Giornata nuvolosa con pioggia, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 16.436. Espulsi: 35' st Ansaldi per doppia ammonizione. Al 49' st Gazzi per doppia ammonizione. Al 36° st allontanato per proteste il tecnico dell'INTER Pioli. Ammoniti: Ansaldi, D'Ambrosio, Goldaniga, Quaison, Gazzi, Nestorovski, Balogh, Diamanti, Quaison. Angoli: 11-7 per l'INTER. Recupero: 2'. 5'. L'INTER non si ferma neppure a Palermo. Sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri che continuano la loro rincorsa. Un altro brutto stop, per il Palermo, dopo una settimana difficile e una salvezza sempre piu' lontana. Decisivo il gol di Joao Mario ma l'INTER complessivamente ha fatto valere la sua superiorita'. Poco da rimproverare ai rosanero sul piano dell'approccio alla gara, ma pochissima concretezza per via dei limiti strutturali della squadra. Pioli schiera il 4-2-3-1: Murillo, che ha smaltito il mal di schiena, viene preferito a Medel, appena rientrato da un lungo infortunio e reduce da 120' contro il Bologna; a centrocampo spazio a Gagliardini e Brozovic; dietro a Icardi, punta piu' avanzata, spazio Candreva, Banega e Perisic. Corini risponde con il 3-5-2; in difesa rientra Cionek dopo la squalifica; sulla fascia a sinistra altra chance per il giovane Pezzella, preferito ad Aleesami; in avanti Quaison a supporto di Nestorovski. Comincia bene il Palermo che prova a colpire a freddo la retroguardia nerazzurra. Dopo pochi secondi girata insidiosa di Nestorovski. Al 4' Rispoli da destra mette in mezzo per l'attaccante rosanero che conclude di un soffio a lato. L'INTER si fa vedere al 10' con Icardi che prende palla e controlla bene in area di rigore ma conclude troppo centralmente. Al 22' Icardi appoggia per Candreva, gran destro e pronta risposta di Posavec. Al 34' proteste del Palermo: punizione di Bruno Henrique, non riesce a colpire il pallone Goldaniga che lamenta una trattenuta di Gagliardini; Irrati lascia correre. Al 46' una punizione di Icardi finisce di poco alta sopra la traversa. Il primo tempo si chiude a reti bianche. Nella ripresa al 10' Banega trova Gagliardini che prova la rovesciata, ma trova l'ottima chiusura di Gazzi. Al 10' cambio svolta per Pioli che inserisce Joao Mario per Banega. Al 16' Gagliardini verticalizza per Icardi, che scatta sul filo del fuorigioco e conclude con l'esterno sinistro, Posavec para in tuffo. Al 20' INTER in vantaggio: Candreva mette in mezzo per Joao Mario, che intercetta il pallone nell'area piccola e con il destro infila Posavec; secondo gol in campionato per Joao Mario. Una volta in vantaggio l'INTER riesce a gestire al meglio la gara con il possesso palla. Al 35' INTER in dieci per l'espulsione di Ansaldi, gia' ammonito, dopo un fallo su Nestorovski; proteste nerazzurre molto accese e ne fa le spese Pioli che viene allontanato dal campo. In pieno recupero anche i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Gazzi, anche lui per doppia ammonizione.

BOLOGNA-TORINO 2-0 - Parte forte il Bologna, e sono subito straordinari per Hart. Il messaggio per Mihajlovic e i suoi è chiaro fin dalle prime battute: non sarà una passeggiata. La squadra di Donadoni ha voglia di tornare a vincere in casa dopo un'eternità (l'ultima il 20 novembre contro il Palermo), e sfrutta la sua arma migliore in questo momento: Blerim Dzemaili. Lo svizzero è il protagonista assoluto della partita. Prima la sblocca con un tocco ravvicinato sul finire del primo tempo. Poi la chiude a sette minuti dal termine chiudendo un bel contropiede con assist finale di Donsah. Per Dzemaili sono cinque gol nelle ultime cinque partite, compresa la Coppa Italia. Per il Bologna sono tre punti importanti, che portano Donadoni e i suoi a quota 26, a quattro lunghezze proprio dal Torino, che conferma il momento negativo con una sola vittoria nelle ultime sette giornate di campionato.

PESCARA-SASSUOLO 1-3 - Se al Dall'Ara l'eroe di gornata è stato Dzemaili, a Pescara è Matri a trascinare il Sassuolo nel successo contro i padroni di casa, nella partita che Oddo non avrebbe voluto giocare dopo la tragedia dell'Hotel Rigopiano. Per Matri un lampo già al primo minuto che sorprende Bizarri (in giornata no) e stordisce il Pescara, mai veramente in partita nel primo tempo. Il Pescara riesce però a rialzare la testa nella ripresa, con Bahebeck trova il gol del pareggio con un tocco al volo su cross dalla sinistra. Solo un'illusione però, perché poco dopo Bizarri si avventura in un'uscita poco convinta e viene bruciato da Pellegrini che trova il raddoppio per gli ospiti. Poco più tardi il portiere non puà nulla sul fortunato tiro-cross di Matri che vale la doppietta per l'ex attaccante di Juve e Lazio. Il Pescara potrebbe tornare in corsa nel finale, ma Consigli è bravo a neutralizzare il rigore di Biraghi. Il Sassuolo sale così a 24 punti, mentre il Pescara resta fanalino di coda fermo a quota 9.

GENOA-CROTONE 2-2 - Pareggio spettacolo tra Genoa e Crotone, con i padroni di casa che si devono, però, mangiare le mani per non aver chiusa una partita dove si sono trovati due volte in vantaggio. A sbloccare il match e il Cholito Simeone, che scatta sul filo del fuorigioco e trova il suo ottavo gol in campionato. Nella ripresa la difesa genoana si fa sorprendere sulla punizione del Crotone e dal colpo di testa di Ceccherini che vale l'1-1. Dieci minuti dopo una spinta di Ferrari su Pandev vale il rigore per i padroni di casa. Sul dischetto va Ocampos che non sbaglia e riporta in vantaggio il Genoa. Niente da fare però, perché proprio Ferrari si riscatta e trova il gol con un tap-in dopo la respinta di Lamanna su colpo di testa di Ceccherini. Il Genoa interrompe la serie di sconfitte consecutive, ma esce comunque tra i fischi del "Ferraris".

JUVENTUS-LAZIO 2 A 0 - Con i gol di Dybala al 5' e Higuain al 16', entrambi del primo tempo, la Juventus batte 2-0 la Lazio nell'anticipo delle 12.30 della ventunesima giornata del campionato di serie A e sale a 48 punti in classifica sempre più in testa al campionato. Per i biancocelesti, fermi a quota quaranta, quarto posto e zona Champions che si lontana.

EMPOLI-UDINESE 1-0 - Un gol di Mcedlidze all'82' vale il colpo da tre punti per l'Empoli contro l'Udinese. Un successo che consente ai toscani di salire a 21 punti e aumentare così il vantaggio sul terzultimo posto in classifica. In crisi l'Udinese, ferma a quota 25 punti e alla terza sconfitta consecutiva.