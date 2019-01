Scandalo match-fixing nel tennis. Sospeso lo spagnolo Fornell-Mestres

Il tennista catalano Marc Fornell-Mestres è stato sospeso per match fixing, secondo quanto reso noto dalla Tennis Integrity Unit (TIU). Allo spagnolo, numero 1007 del ranking, sarà proibito competere in qualunque competizione. La sanzione è legata a un'indagine della TIU per combine nelle scommesse e alla violazione da parte del giocatore del Programma di lotta alla corruzione nel tennis. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe manipolato sia incontri relativi ai Future sia ai Challenger.