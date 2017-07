Schick, l'agente: "Affaticamento al cuore solo stress. Pronto tra 5 settimane"

"Sono accadute molte cose negli ultimi giorni e non è facile da spiegare. Patrick (Schick, ndr) ha iniziato la scorsa stagione a luglio con lo Sparta (Praga, ndr) ed è stato trasferito alla Sampdoria a metà mese. Ha giocato lì per un anno, se non per un infortunio che lo ha fermato 8 giorni intorno a Natale. Ha terminato la stagione in Italia a metà maggio, volando due giorni dopo per l'Europeo Under 21, giocando in Belgio e Norvegia, viaggiando molto: 44 match giocati in una stagione. L'enorme carico di lavoro associato al tremendo stress si sono riflessi nei risultati dei test medici - ha precisato il procuratore del classe '96 -. Dopo un affaticamento al cuore ha avuto un'infiammazione, ma tutti i dottori hanno concordato sul fatto che non sia stato nulla di serio. Il problema è stato presentato erroneamente. In passato non era accaduto niente di simile". Lo ha detto l'agente di Patrick Schick, Pavel Paska.



Paska ha presentato degli esami clinici svolti dal giocatore presso il Dipartimento di Cardiologia di Praga: "Prima del trasferimento alla Sampdoria il quadro era chiaro e pulito, si tratta davvero di un forte affaticamento che è sopraggiunto dopo una stagione impegnativa. Il problema si può risolvere con cinque settimane di riposo. Ho personalmente visto Patrick, è affaticato e svuotato. È per questo che ho detto alla Sampdoria e alla Juventus che Patrick si è preso cinque settimane di vacanza raccomandate dal dottore durante la sua seconda visita all'ospedale Gemelli di Roma. Quando tornerà alla Sampdoria, si sottoporrà ai test ogni anno e valuterà se lavorare con uno specialista".