Sci: Brignone trionfa in Super G, quinta Nadia Fanchini

Federica Brignone ha vinto il Super G di Bad Kleinkirchheim. La 27enne azzurra ha ottenuto il suop settimo successo in Coppa del Mondo chiudendo con 18 centesimi di vantaggio su Lara Gut.

Quinta Nadia Fanchini, a 98 centesimi, che ha dedicato il miglior piazzamento stagionale alla sorella Elena, costretta a sospendere l'attivita' agonistica per un tumore.

"Continuo a lottare anche per mia sorella Elena, me l'ha chiesto e lo faro'", ha detto, "logico che manca, e' difficile. Ma supereremo tutto come abbiamo sempre fatto". Decima un'altra zuurra, Sofia Goggia.