Sci, Discesa Libera: Paris vince a Soldeu, raggiunto Ghedina

Sci, Discesa Libera: Paris vince ancora, eguagliato Ghedina

Dominik Paris vince anche la Discesa Libera delle Finali di Coppa del Mondo, eguagliando il record di vittorie di Kristian Ghedina. Un’altra perla di Dominik Paris. L’azzurro ha chiuso la sua straordinaria stagione vincendo la discesa nella Finali di Coppa sulle nevi di Soldeu (Andorra) raggiungendo come numero di successi Ghedina. Un trionfo che lo qualifica tra i supermen del circuito ma che non gli consegna la Coppa di specialità perché il rivale, lo svizzero Beat Feuz, che precedeva il 29enne campione del Mondo di superG di 80 punti prima di questa prova e al quale bastava arrivare dentro i primi 12 per prendersi il trofeo, ha amministrato la gara chiudendo al 7° posto a 64 centesimi.