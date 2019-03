Sci, Dominik Paris vince la discesa libera di Kvitfjell

Dominik Paris vince la discesa libera di Kvitfjell in 1.45.74 davanti allo svizzero Beate Feuz (1.45.99) e all'austriaco Matthias Mayer (1.46.11) e centra il trionfo numero 13 in carriera. Paris poche settimane fa ha anche vinto ad Are il mondiale di SuperG. L'azzurro resta cosi' in corsa per la conquista della coppa di discesa: tutto si decidera' nell'ultima gara tra una settimana a Soldeu, in Andorra, con Feuz pero' decisamente favorito. Paris raggiunge il discesista ampezzano Kristian Ghedina al terzo posto degli italiani piu' vincenti di sempre, cosi' ora ha davanti solo l'irraggiungibile Alberto Tomba (50) e Gustav Thoeni (24).