Sci, Nadia Fanchini in lacrime: terribile frattura. "Addio Mondiali"



Nadia Fanchini subisce un altor grave infortunio di una carriera sfortunata. "Frattura dell'omero del braccio destro e delle fratture dei processi trasversi delle vertebre lombari".



NADIA FANCHINI INFORUNIO DURANTE LE PROVE DELLA DISCESA



Nadia Fanchini è finita ko dopo un volo terribile con perdita di sensibilità al braccio destro. Momenti di paura, con la campionessa bergamasca che urlava dal dolore e dalla paura per ujn infortunio che poi si è effettivamente rivelato grave. Il volo in elicottero dalla pista di Altenmarkt all'ospedale e la radiografia hanno confermato il verdetto sulle fratture che chiudono la sua stagione.



NADIA FANCHINI ì, LACRIME E STAGIONE FINITA. "ADDIO MONDIALE, MI E' CROLLATO TUTTO"



"È un momento difficile, è andato così. Mi fa rabbia perché ancora non ho capito bene cosa sia successo. Era una discesa facile e lenta, ci deve essere stato un buco, una gobba. Non lo so. E quando cadi ho visto finire di nuovo tutto. 'Sto momento non è facile, io puntavo sui Mondiali...", ha detto Nadia Fanchini in collegamento con la Rai, non riuscendo a trattenere le lacrime. "Mi è crollato tutto... Alla fine c'è di peggio, cercherò di lottare come sempre ho fatto. L'anno prossimo ci sono l'Olimpiadi. E io ho tanti conti in sospeso, comunque andiamo avanti".