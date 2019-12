Scimmie contro il razzismo, Milan-Roma contro l'iniziativa della Lega Serie A

RAZZISMO: MILAN, 'CONTRARI A UTILIZZO SCIMMIE PER COMBATTERLO'

"L'arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell'utilizzare l'immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione". Così il Milan su twitter commenta l'immagine utilizzata dalla Lega Serie A per la campagna anti-razzismo.

RAZZISMO: AS ROMA, 'SCIMMIE COME TESTIMONIAL MODO SBAGLIATO PER COMBATTERLO'

"L'As Roma è molto sorpresa nel vedere sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A". Lo scrive il club in un tweet. "Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo"

RAZZISMO: STAMPA STRANIERA SULLE SCIMMIE DELLA LEGA A, 'MA E' UNO SCHERZO?'

Il titolo più efficace è quello del Sun: "It's a joke?", è uno scherzo? Non è passata inosservata, all'estero, quella che ormai viene largamente percepita come una gaffe della Lega di Serie A, il trittico di scimmie esposto in sala assemblee a Milano per sensibilizzare sul razzismo nelle curve. La rassegna stampa internazionale conta ben 23 pagine sull'argomento, tutte critiche con diverse sfumature di ironia. Per esempio il Guardian, che definisce l'uscita "uno scherzo malato", così come il Belfast Telegraph: i due fogli però riprendono la definizione data dal network antirazzista Fare, che di suo osserva: "Ancora una volta il calcio italiano lascia il mondo senza parole". Il sito della Cnn parla di "oltraggio"; più paludato il New York Times, che titola narrando semplicemente il fatto sottolineando però che "l'iniziativa antirazzista è stata definita razzista" dai commentatori. "Controverso", è l'aggettivo scelto dall'Independent, "Spettacolare autogol", ironizza Goal.com; il kenyota Futaa.com osserva che il lavoro del pittore "è stato non sorprendentemente" criticato, contribuendo a "evidenziare il problemi del calcio italiano".

RAZZISMO: LA SOCIOLOGA, 'IDEA INFELICE SCIMMIE PER COMBATTERLO NEL CALCIO'

"Il problema è comunicativo: qualunque fosse l'intenzione, e capisco che fosse positiva, l'idea di usare l'immagine di una scimmia per combattere il razzismo negli stadi non è propriamente felice". Anche Chiara Saraceno, sociologa e attenta osservatrice dei costumi italiani, boccia l'iniziativa della Lega di serie A di utilizzare il trittico del pittore Simone Fugazzotto, realizzato a maggio scorso e adesso esposto permanentemente -almeno queste erano le intenzioni, fino all'esplosione delle polemiche- nella sala assemblee della Lega. Il trittico "forse voleva essere ironico -dice Saraceno all'Adnkronos- ma non c'è riuscito. Anche se l'idea di fondo, era ricordare che veniamo tutti dalle scimmie è comunque sbagliato comunicativamente: potrebbe anche voler dire che qualcuno ancora oggi è più vicino alle scimmie di qualcun altro che, invece, s'è evoluto. Direi insomma -conclude- che non sarebbe proprio la prima cosa che mi verrebbe in mente di proporre".