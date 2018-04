Scudetto quasi della Juve: orrori arbitrali, ecc... dopo il ko dell'Inter

Gli "orrori" arbitrali, nell'avvincente Inter-Juventus, li hanno visti tutti, tranne i commentatori di Sky.Mi chiedo e vi chiedo : perché, sulla base di quali criteri, è stato inviato un arbitro, chiaramente, "unfit", inadeguato, a dirigere la gara più importante della stagione ?Don Aurelio De Laurentiis ha facoltà di chiederlo al commissario della Figc.Un danno è stato fatto non solo all'Inter (il cui tecnico, che è bravo ma non ha vinto niente, ha ammesso di aver sbagliato i cambi) e al Napoli, i cui tifosi hanno ecceduto nei festeggiamenti, dopo il successo, non decisivo, a Torino.Ma a tutto lo sport italiano.>> E anche alla Juventus che-eliminata, ingiustamente, dalla Champion's al 90'-ha vinto, in zona Cesarini, al Meazza, il primo match-point per conquistare il settimo scudetto consecutivo (il quarto con il top-coach Max Allegri).Il secondo match-point sarà Roma-Juventus del 13 maggio. Arbitro ?Speriamo non Orsato....