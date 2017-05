Serena Williams debutta al Met col pancione

Serena Williams fa il suo debutto con il pancione al Met Gala (l’inaugurazione della nuova e attesa mostra dedicata alla creatrice di Comme des Garçon, Rei Kawakubo: titolo, Art of the in Between). La tennista afro-americana è incinta di cinque mesi (e ha vinto l'Australian Open quando era già in gravidanza..) e attende la nascita del suo primo figlio a settembre, insieme al compagno Alexis Ohanian, milionario fondatore di Reddit.



Serena Williams debutta al Met col pancione e l'abito di Versace



Serena Williams ha mostrato le sue forme da donna in dolce attesa sul red carpet posando per i fotografi e ballando in un abito verde smeraldo fatto su misura dall'Atelier Versace verde smeraldo. Serena Williams si è mostrata in pietre e lustrini che hanno avvolto il suo fisico e dato risalto a un seno davvero clamoroso.



SERENA WILLIAMS, GRAVIDANZA ANNUNCIATA PER SBAGLIO



"Ho controllato il mio stato scattando foto ogni settimana per vedere a che punto era la gravidanza – racconta Serena Williams – Stavo salvando quell’immagine per il mio archivio ma sapete come sono i social network: premi il tasto sbagliato e...", Serena Williams racconta della gravidanza annunciata per sbaglio nell'epoca degli status sui social...