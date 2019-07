Sergio Rodriguez firma per 3 anni. Sesto colpo di mercato dell'Olimpia Milano

Ora è ufficiale: Sergio Rodriguez ha firmato con l'Olimpia Milano. Il ‘Chacho’ arrriva dal CSKA Mosca. Due stagioni in Russia, l’ultima con 10.5 punti e 4.5 assist di media in 63 partite. "La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver firmato con un contratto di tre anni il giocatore Sergio Rodriguez, playmaker di 1.91, nato il 12 giugno 1986 a San Cristobal de la Laguna, nell'isola di Tenerife, e proveniente dal CSKA Mosca". Questo il colpo di mercato promesso pochi giorni fa dal coach dell'Olimpia Ettore Messina e ufficializzato questa mattina dalla societa' milanese. "Sono estremamente contento e motivato di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera - ha dichiarato Sergio Rodriguez - Milano significa tanto per me e la mia famiglia: siamo tutti molto felici. L'opportunita' di rappresentare un grande club come l'Olimpia, oltre che giocare in un nuovo paese, e' stata un fattore chiave della mia scelta. Ettore Messina e' stato un altro elemento decisivo: lo rispetto tantissimo e lavorare di nuovo con lui sara' stupendo. Dovremo fare in modo come squadra di rendere tutti i tifosi che ci sosterranno orgogliosi di noi".

LA CARRIERA – Sergio Rodriguez all’età di 14 anni ha lasciato Tenerife per andare a giocare a Bilbao e successivamente si è trasferito all’Estudiantes Madrid con cui ha debuttato nella Liga ACB a 17 anni. Dopo due stagioni a Madrid, è stato scelto con il numero 27 dei draft NBA del 2006 da Phoenix e ceduto a Portland dove ha militato per tre stagioni. Nel 2009 è passato a Sacramento e successivamente a New York. Nell’estate del 2010, dopo quattro anni di NBA, è tornato in Spagna per giocare nel Real Madrid fino alla stagione 2015/16. In quell’arco di tempo, ha vinto l’EuroLeague del 2015, è stato nominato MVP di EuroLeague nel 2014, ha vinto tre volte il campionato spagnolo, quattro volte la Coppa del Re, tre volte la Supercoppa. Nel 2016, è tornato nella NBA per giocare un anno ai Philadelphia 76ers. Al termine di quella stagione, è rientrato in Europa per giocare nel CSKA Mosca: in due anni ha vinto l’EuroLeague del 2019 e due volte la VTB League. NOTE – Rodriguez ha giocato nel 2004 l’Hoop Summit, l’annuale sfida tra i migliori 18enni d’America e del resto del mondo. Nel 2004 ha vinto l’oro europeo Under 18 ed è stato MVP della competizione. Nel 2013/14 è stato incluso nel primo quintetto di EuroLeague, nel 2017/18 nel secondo. Nel 2006 ha vinto i Mondiali con la Nazionale Spagnola; nel 2012 ha vinto l’argento olimpico; nel 2016 il bronzo (suo il tiro libero della vittoria nella finalina contro l’Australia); ha vinto l’oro europeo nel 2015, l’argento nel 2007, il bronzo nel 2013 e nel 2017. Ha vinto la Coppa Intercontinentale del 2015 con il Real Madrid. Ha segnato 23 punti in 21 minuti contro il Real Madrid nella semifinale di EuroLeague 2019.

OLIMPIA MILANO DA SHElVIN MACK A MICHAEL ROLL, MORASCHINI, AARON WHITE, PAUL BILIGHA ECCO I COLPI DI MERCATO

SHELVIN MACK

Contratto di due anni per Shelvin Mack con l'Olimpia Milano. Playmaker di 1.91, nato il 22 aprile 1990, a Lexington, Kentucky, proveniente dagli Charlotte Hornets. “Sono felice di questa incredibile opportunità datami dall’Olimpia Milano. Competere ad un livello così alto, nel nuovo capitolo della mia carriera, è molto motivante”, dice Shelvin Mack. “Siamo felici che Shelvin Mack dopo otto anni di NBA abbia scelto Milano per iniziare la sua carriera europea – commenta il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos -. L’abbiamo voluto per le sue qualità di leader, difensore e giocatore vincente che aiuteranno la squadra a trovare una sua identità e a crescere come gruppo”.

SHELVIN MACK (OLIMPIA MILANO)



LA CARRIERA – Shelvin Mack ha giocato alla Bryan Station High School di Lexington, nel Kentucky, fino al 2008 quando ha cominciato a giocare per la Butler University di Indianapolis, guidato dall’attuale coach dei Boston Celtics, Brad Stevens. Nel 2008/09 è stato incluso nel quintetto di rookie della Horizon League, segnando 11.9 punti per gara. Nel 2009/10, ha segnato 14.1 punti di media mentre Butler ha raggiunto la Finale NCAA perdendola contro Duke. Nel 2010/11, è stato secondo quintetto della Horizon League, ha segnato 16.0 punti per partita raggiungendo una volta di più la Finale NCAA perdendola con Connecticut. In quel Torneo NCAA, Mack segnò 30 punti contro Pitt nel secondo round, 27 contro Florida nella finale dei Regionals e 24 in semifinale contro VCU. Nei draft del 2011 è stato scelto al numero 34 da Washington. Nella NBA ha giocato oltre che nei Wizards, a Philadelphia, Atlanta (tre anni), Utah, Orlando, Memphis e Charlotte. Nel 2015/16, nei Jazz, ebbe 12.7 punti per gara e 5.3 assist. In carriera ha 456 partite di regular season e 30 di playoff. NOTE – Mack ha giocato a Butler con Gordon Hayward (ora ai Boston Celtics). Ha vinto un oro mondiale Under 19 con la Nazionale americana, nell’estate del 2009.

MICHAEL ROLL

La Pallacanestro Olimpia Milano ha firmato un contratto di due anni con Michael Roll, guardia-ala di 1.98, nato il 12 giugno 1987 a Mission Viejo, California, proveniente dal Maccabi Tel Aviv. “Voglio dire ai tifosi dell’Olimpia che sono molto più che gasato di cogliere questa opportunità di giocare per un club tanto prestigioso – spiega Roll – Vengo a Milano per dare tutto quello che posso per aiutarci a vincere. Non vedo l’ora di venire e lavorare con Coach Messina, il suo staff e con tutti i ragazzi dello spogliatoio. Ci vediamo presto!” “Michael Roll è esattamente il giocatore che volevamo, per le sue caratteristiche tecniche, per altruismo ed esperienza. Sarà un elemento prezioso che ci aiuterà a costruire il nostro gruppo”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos.

MICHEAL ROLL (OLIMPIA MILANO)



LA CARRIERA – Michael Roll ha frequentato la Aliso Niguel High School nell’Orange County, California, fino al 2005 quando ha cominciato la sua carriera universitaria a UCLA. Al college ha giocato la Finale NCAA del 2006 (persa contro Florida) e le Final Four del 2007, inoltre faceva parte della squadra che raggiunse ancora le Final Four nel 2008 ma in quella stagione un infortunio lo bloccò dopo sei presenze. Quella stagione venne invalidata e Roll poté giocare al college altri due anni. Nell’ultimo segnò 14.1 punti con 3.6 assist a partita, primo nei Bruins. Venne incluso nel primo quintetto della Pac-10. Da professionista ha giocato in Turchia a Bornova, in Belgio ad Anversa, in Spagna a Saragozza per due anni (semifinale della Liga spagnola nel 2013), di nuovo in Turchia ad Ankara e al Büyükçekmece, finendo però la stagione a Vitoria in Spagna, e quindi ha giocato nel Besiktas. Nel 2017 ha firmato per il Maccabi dove ha trascorso le ultime due stagioni vincendo due volte il titolo israeliano. NOTE – Roll ha il passaporto tunisino e ha giocato con la Nazionale i Campionati Africani del 2015 finendo al terzo posto. A UCLA, ha giocato tra gli altri con future star NBA come Russell Westbrook, Jrue Holiday, Darren Collison, Luca Richard Mbah-a-Moute e Kevin Love.

AARON WHITE

Contratto di due anni per Aaron White con l'Olimpia Milano. Ala forte di 2.06, nato il 10 settembre 1992 a Strongsville, Ohio, proveniente dallo Zalgiris Kaunas. “Io e la mia famiglia siamo felici di unirci all’Olimpia Milano e di lavorare con Coach Ettore Messina e i miei nuovi compagni, per tentare di competere ai massimi livelli per uno dei club più prestigiosi d’Europa. Non vedo l’ora di arrivare a Milano e mettermi al lavoro”, dice White. “Siamo felici di accogliere Aaron nella famiglia dell’Olimpia Milano. E’ un giocatore di alto livello, spirito ed energia, che aggiungerà valore alla nostra squadra. In bocca al lupo, Aaron!”, dice il general manager Christos Stavropoulos.

AARON WHITE (OLIMPIA MILANO)



LA CARRIERA – Aaron White è cresciuto a Strongsville in Ohio e ha frequentato la locale high school. Nel 2011 ha cominciato la sua carriera universitaria ad Iowa dove è rimasto quattro anni. Nel 2013 ha giocato la Finale del NIT, nel 2014 e 2015 la sua squadra ha raggiunto il Torneo NCAA. E’ stato primo quintetto di esordienti nella Big Ten nel 2012, terzo quintetto assoluto nel 2013 e primo quintetto nel 2015 (16.4 punti per gara). Nei draft NBA del 2015 è stato scelto da Washington con il numero 49. Il suo primo anno da professionista l’ha trascorso a Bonn in Germania (11.3 punti per gara in Eurocup, 13.4 nella Bundesliga), poi è passato allo Zenit San Pietroburgo in Russia (più 16 gare di Eurocup) e nelle ultime due stagioni ha giocato nello Zalgiris Kaunas, raggiungendo le Final Four di EuroLeague del 2018 e vincendo il titolo lituano in ambedue le occasioni. NOTE – Nel 2013, White ha giocato con la Nazionale americana le Universiadi di Kazan. E’ stato il primo giocatore nella storia di Iowa a produrre una doppia doppia nella sua prima partita collegiale. I suoi diritti NBA sono stati ceduti nell’estate del 2019 a Brooklyn.

PAUL BILIGHA

Contratto di tre anni per Paul Biligha con l'Olimpia Milano. Centro di 2.00, nato il 31 maggio 1990 a Perugia, proveniente dall’Umana Reyer Venezia. “Per me arrivare a Milano significa aver raggiunto passo dopo passo il top: qui la richiesta ai singoli è sempre molto alta, ed è quello che mi serve per migliorare ancora”, dice Paul Biligha. “Abbiamo voluto Paul, perché ha le qualità atletiche e morali per aiutare la nostra squadra, oltre alle motivazioni per crescere ancora e diventare una parte importante della cultura che stiamo costruendo”, dice il general manager Christos Stavropoulos.

PAUL BILIGHA (OLIMPIA MILANO)



LA CARRIERA – Paul Biligha ha cominciato a giocare in Camerun, dove ha vissuto tra gli 8 e i 16 anni, e poi a Firenze al rientro in Italia. Successivamente, è stato acquistato dall’UCC Casalpusterlengo ma ha militato anche a Verolanuova, Crema, Pavia. Nel 2012, si è trasferito ad Avellino dove ha giocato due stagioni in Serie A prima di passare a Ferentino in A2. Dal 2015 al 2017 è stato a Cremona per due stagioni (nella seconda 11.0 punti e 5.2 rimbalzi di media) e poi altre due a Venezia, vincendo la Fiba Europe Cup nel 2018 e il campionato italiano nel 2019. Ha giocato anche un Europeo Under 20 con la Nazionale italiana nel 2010 e un Europeo nel 2017, in Israele e Turchia. NOTE – Biligha è di origini camerunensi. Agli Europei del 2017 è stato allenato da Ettore Messina. Attualmente vanta 31 presenze nella Nazionale maggiore. Ha debuttato il 30 luglio 2017 in Italia-Olanda a Trento.

RICCARDO MORASCHINI

Contratto di tre anni il giocatore per Riccardo Moraschini con l'Olimpia Milano. Guardia di 1.94, nato l’8 gennaio 1991 a Cento (Ferrara), proveniente dalla Happycasa Brindisi. “A Milano avrò la possibilità di giocare al più alto livello possibile in Europa e questo mi permetterà di migliorare ancora, anche in allenamento. Il mio ruolo sarà quello di seguire allenatore e compagni, aiutando la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, facendo tutto quello che serve”, dice Moraschini. “Siamo felici di aver portato a Milano un giocatore italiano emergente che viene con la mentalità giusta, il desiderio di aiutare la squadra e di essere un membro della nostra famiglia”, dice il general manager Christos Stavropoulos.

RICCARDO MORASCHINI (OLIMPIA MILANO)