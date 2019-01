Serie A CAPOCANNONIERE: Zapata e Quagliarella lanciano la sfida a Ronaldo

Serie A CAPOCANNONIERE: Zapata e Quagliarella lanciano la sfida a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è indiscutibilmente il favorito ma dietro il portoghese la lotta al titolo di capocannoniere si accende dopo la ventesima giornata di Serie A. Duvan Zapata e Fabio Quagliarella balzano in cima alla classifica dei marcatori, entrambi a 14 reti come CR7, grazie alle prestazioni contro Frosinone e Fiorentina: il colombiano è tornato a casa con quattro gol, mentre per l'attaccante partenopeo è arrivata una doppietta ma soprattutto il decimo turno consecutivo a segno.

Il balzo è arrivato anche nelle valutazioni dei betting analyst: dopo Ronaldo, avanti a 1,55, i primi inseguitori sono proprio Quagliarella e Zapata, offerti, come riporta Agipronews, rispettivamente a 7,00 e 8,00 sul tabellone Snai. Ad affiancare le sorprese delle ultime settimane rimangono Ciro Immobile (a 7,00 come il blucerchiato) e Krysztof Piatek (a 8,00), mentre Mauro Icardi scivola a 12,00 dopo la partita a secco con il Sassuolo, superato da Arek Milik (10,00) a segno invece contro la Lazio.