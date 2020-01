Serie A: CR7 show, Juve-Cagliari 4-0. Milan fermato dalla Samp, super Atalanta

La Juventus si mette subito alle spalle la sconfitta subita contro la Lazio in Supercoppa e trasciata da un super Cristiano Ronaldo batte il Cagliari per 4-0 nella 18a giornata di Serie A. Il fuoriclasse portoghese realizza una tripletta, mentre il quarto gol porta la firma di Higuain. I bianconeri riconquistano la vetta della classifica a quota 45 punti. Al Milan non basta l'innesto di Ibrahimovic (entrato nella ripresa), contro la Sampdoria a San Siro finisce 0-0, i rossoneri sono sempre più in crisi di risultati. Chi, invece, non si ferma più è l'Atalanta, dopo il 5-0 contro la squadra di Pioli, gli uomini di Gasperini si ripetono. Questa volta la vittima del pokerissimo è il Parma. Le reti le segnano Gomez, Freuler, Gosens e Ilicic che sigla una doppietta. Nel lunch match finisce 1-1 la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Fiorentina, al gol di Benassi risponde Orsolini in pieno recupero, che rovina la festa a Iachini all'esordio sulla panchina dei viola.