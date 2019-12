Serie A femminile: Juve a valanga, Milan, Inter e Orobica restano al palo

di Lorenzo Zacchetti

La Juventus consolida il proprio primato nella Serie A femminile vincendo 7-1 sul campo dell'Orobica Bergamo, mentre l'Inter cade in casa contro la Roma (1-4) e il Milan vede rinviata la sfida contro il Bari a causa della nebbia.



Che la Juventus, vincitrice degli ultimi due Scudetti, fosse ancora la squadra da battere era noto a tutti. Lo stesso dicasi per il distacco tra la vetta e il fondo della classifica. Ma per spazzare via ogni residuo dubbio le bianconere si sono imposte sul campo dell'Orobica Bergamo con un 7-1 davvero eloquente, soprattutto per come è andata la partita.



All'intervallo le campionesse d'Italia conducevano già per 6-0, con le reti di Cernoia, Rosucci (2), Pedersen, Barbara Bonansea (di nuovo in gol dopo il lungo stop per infortunio) e l'autorete di Zanoli.

Nel secondo tempo la Juve ha palesemente tirato i remi in barca, subendo il gol della bandiera bergamasca da parte di Luana Merli, prima che Cristiana Girelli consolidasse il proprio primato in vetta alla classifica dei cannonieri con il suo decimo centro in questo campionato.



Con l'ottava vittoria in otto partite (ha pareggiato solo sul campo del Milan), la Juve va a quota 25 punti, a +6 sulla Fiorentina, vincitrice del derby toscano con l'Empoli.



Il Milan resta -8, ma non per colpa sua. La partita in programma al centro Vismara contro il Pink Bari è stata rinviata per la nebbia. Curiosamente, non per quella tipicamente padana, ma per quella pugliese: il volo in partenza da Bari è stato rinviato per scarsa visibilità e, con esso, anche la partita.

Le rossonere vengono così scavalcate al terzo posto dalla Roma, che vince per 4-1 sul campo dell'Inter. Le giallorosse vanno in vantaggio su rigore con Andressa Alves da Silva, le nerazzurre pareggiano con Stefania Tarenzi, ma nella ripresa subiscono i gol di Thomas, ancora Andressa e, nei minuti di recupero, Therstrup. Davvero pesante il punteggio per la squadra di Attilio Sorbi, che può consolarsi solo col debutto della promettente Colombo, classe 2001.



Si tratta della seconda sconfitta consecutiva per l'Inter, ferma a 11 punti insieme a Empoli e Verona. Il Pink Bari è terzultimo a quota 8, ma, in caso di una clamorosa vittoria nel recupero a Milano, potrebbe agganciare le nerazzurre.

Ci sarebbe da temere un coinvolgimento nella lotta per non retrocedere, se non fosse che gli ultimi due posti sembrano già assegnati: difficilmente il Tavagnacco (2 punti) e l'Orobica (solo 1) eviteranno lo scivolamento in Serie B. Ma la stagione è ancora lunga.

