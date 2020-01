Serie A, il Lecce ferma l'Inter: in Puglia finisce 1 a 1

Passo falso dell'INTER a Lecce, patria di Conte, con tanti saluti all'irresistibile coppia Lukaku-Lautaro, rimasta all'asciutto. Il giovane terzino Bastoni nella ripresa aveva segnato dopo un cambio azzeccato che aveva dato all'INTER la possibilita' di approdare alla nona vittoria esterna. Ma Mancosu - scrive l'agenzia Italpress - sei minuti dopo ha anticipato lo stesso Bastoni pareggiando. Un palo per parte: Brozovic e Falco. Il primo tempo e' stato abbastanza sonnolento: l'INTER ha attaccato di piu', colpendo un palo con Brozovic, ma il Lecce ha controllato la situazione, spingendosi raramente in avanti, senza peraltro andare vicino al gol. Un rigore prima fischiato, poi negato (giustamente secondo noi) da Giacomelli al Lecce, dopo aver dato uno sguardo allo schermo, ha indispettito il pubblico salentino. Piu' piccante la ripresa. A fasi alterne. Il gol di Bastoni ha illuso l'INTER: Mancosu ha deluso i sogni dei nerazzurri, non in gran giornata e al secondo pareggio consecutivo. Falco ha persino colto un palo su punizione. Prova d'orgoglio del Lecce proprio contro il leccese Antonio Conte, il cui "percorso" di testa e' stato frenato da questo pari.

Certamente l'INTER e' in grado di recuperare il terreno perduto in classifica, ma questo e' stato interpretato come un segno: dopo il pari casalingo contro l'Atalanta, quello a Via del Mare. Un altro mezzo passo falso che costituisce un infortunio da non sottovalutare, mentre per il Lecce e' un incoraggiamento sulla strada della salvezza. Liverani, privo di Calderoni, aveva dovuto schierare in difesa Rispoli dall'inizio. Conte aveva recuperato Skriniar in retroguardia e Barella a centrocampo. Il cambio di idee tattiche di Liverani, che e' passato alla difesa a cinque, escludendo Tachtsidis, ha dato frutti concreti. Dopo il minuto di silenzio per ricordare Anastasi (INTER col lutto al braccio) i nerazzurri si sono buttati all'attacco, sfiorando il bersaglio con un sinistro di Lukaku. Anche il Lecce ci ha provato, ma un'azione Rispoli (da destra)-Babacar (tuffo di testa)-Mancosu (solo sulla sinistra), e' finita fuori bersaglio. Nel primo quarto d'ora i nerazzurri hanno commesso molti errori. Poi hanno corretto il tiro. E' cominciato cosi' uno stucchevole giro-palla che non ha trovato molti spazi per il tiro. Un gol di Lukaku e' stato annullato per fallo del belga su Gabriel. Una bastonata di Donati a Barella ha indotto Giacomelli a recarsi al VAR. Niente rosso per il leccese.



La squadra salentina e' rimasta assediata dall'INTER. Per Gabriel e' cominciata una fase impegnativa. Brozovic ha centrato il palo alla sinistra del portiere leccese su assist di Lukaku. Ancora Brozovic ha costretto Gabriel a una parata a terra su passaggio di Lautaro. I rari spunti offensivi dei salentini non hanno avuto sbocchi pericolosi. Ne' l'INTER e' riuscita a superare la barriera difensiva dei salentini. Un presunto mani di Sensi su colpo di testa di Babacar nel recupero ha indotto Giacomelli, dopo aver indicato il dischetto, ad andare allo schermo: niente rigore. L'arbitro e Conte si sono presi la loro brava dose di insulti e cosi' si e' andati negli spogliatoi senza gol e con qualche rimpianto, specie l'INTER. Il Lecce ha cominciato la ripresa in attacco: Rossettini ha ciccato malamente una palla in area, Babacar non ha centrato il bersaglio. Un rasoterra anche per Rispoli: parato. L'INTER ha dato l'impressione di non saper riprendersi il comando della gara. Lautaro ha tentato un tiro da lontano, Sensi ha sparato alta una punizione, Godin (poi rimpiazzato da Bastoni) ha tirato rasoterra (parato), Majer ha preso il posto di Lapadula.



Sensi ha fatto volare Gabriel sulla destra. Poi il gol, proprio di Bastoni al 26', di testa, su cross da sinistra di Biraghi. Una scelta fortunata, quella di Conte. Partita vinta? Nemmeno per sogno. Mancosu ha anticipato Bastoni al 32' su un cross di Majer da sinistra e il Lecce ha pareggiato. Falco poi ha preso un palo su punizione. Conte ha fatto entrare Borja Valero per Sensi e Sanchez per Brozovic. Liverani ha sostituito Mancosu con Meccariello. Cambi inutili e pareggio deludente per l'INTER.